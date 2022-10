Tempesta d’amore, anticipazioni dal 16 al 22 ottobre 2022

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 16 a sabato 22 ottobre 2022

Dal momento che Gerry non sapeva nulla del tentativo di imbroglio di Max ed Erik, Werner decide di fargli passare l’esame con il punteggio minimo. Per Max ed Erik, invece, arriva una punizione….

Robert e Michael convincono Cornelia a sottoporsi ad una perizia psichiatrica. Purtroppo, però, l’esito non è quello sperato: la Holle viene infatti dichiarata a forte rischio di suicidio e viene dunque raccomandato un suo immediato ricovero in una clinica psichiatrica!

Gerry festeggia il passaggio dell’esame insieme a Vanessa, Florian e Maja. Il giovane Richter resta toccato dall’affetto dimostrato dagli altri ragazzi nei suoi confronti, tanto da confessare loro che di aver finalmente trovato dei veri amici per la prima volta nella sua vita.

Terrorizzata all’idea di venire rinchiusa in una clinica psichiatrica, Cornelia fugge dall’ospedale e Rosalie la aiuta a rifugiarsi in una baita in montagna. Le due amiche, però, non si accorgono di avere Ariane alle calcagna…

Erik regala a Florian e Maja dei biglietti per un parco naturale e i due innamorati decidono di utilizzarli subito. Benché entusiasta dell’esperienza, Maja resta delusa per non aver potuto fotografare alcuni animali. E così la von Thalheim e il fidanzato prendono una decisione spontanea…

Gerry è in gran forma durante gli allenamenti per il torneo di golf e attribuisce il merito al portafortuna che gli ha regalato Shirin. Nel frattempo quest’ultima è invece perseguitata dalla sfortuna, tanto che Gerry decide di restituirle l’amuleto. La ragazza, però, rifiuta.

Ariane svela a Robert dove si nasconde Cornelia e così l’uomo va a trovare la “sorella” per convincerla a tornare in clinica. Presa dal panico, però, lei fugge di nuovo…

La star di Hollywood Dexter Torrence arriva a Bichlheim e fa subito visita ai suoi amici Alfons e Hildegard. Il giorno seguente l’attore si avventura nella foresta per provare una scena cinematografica molto pericolosa…

Robert rifiuta fermamente le avances di Ariane, che è costretta a battere in ritirata. Poco dopo, però, l’uomo fa un sogno sulla Kalenberg che lo lascia molto confuso.

Maja e Florian vanno nel bosco per un progetto di riforestazione e fanno una scoperta spaventosa…

Christoph permette a Shirin di guadagnare qualche soldo extra come animatrice per bambini al circolo di golf. La ragazza di ricevere delle generose mance, ma si deve purtroppo ricredere…

Cornelia si rifugia a casa di Rosalie, ma l’indomani mattina viene svegliata da Michael! Il medico le permetterà di restare?