Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: il dramma di CORNELIA

Un dramma senza precedenti sta per Cornelia Holle (Deborah Müller). Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la donna si ritroverà infatti a vivere un vero e proprio incubo che rischierà di rovinarle per sempre l’esistenza… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane incastra Cornelia

Chiunque ostacoli i piani di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) è destinato a pagare un prezzo altissimo. Nessuno lo sa meglio di Cornelia Holle, che nel giro di poche settimane ha visto la sua vita letteralmente stravolta per colpa della perfida dark lady.

Nel tentativo di allontanarla da Robert (di cui si è segretamente innamorata) Ariane ha infatti prima fatto credere alla “rivale” di essere figlia biologica di Werner (Dirk Saalfeld) – e, di conseguenza, sorellastra di Robert – e poi decido di far passare la Holle per mentalmente instabile.

Dopo aver abilmente sfruttato un incidente in moto di Cornelia per insinuare nei Saalfeld il sospetto che la donna voglia togliersi la vita, Ariane inscenerà infatti un tentato suicidio della Holle, facendole assumere una potente dose di sonniferi…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Cornelia costretta ad andare in una clinica psichiatrica

Quando Cornelia si riprenderà, verrà dunque accusata di aver nuovamente provato a uccidersi ed a nulla varranno i tentativi della donna di difendersi. Il risultato? Disperata, la Holle proverà in tutti i modi a dare una spiegazione logica a quanto sta accadendo, finendo però solo per peggiorare la situazione…

Di fronte alle accuse apparentemente insensate lanciate dalla sua paziente, Michael (Erich Altenkopf) non vedrà infatti altra soluzione se non sottoporre quest’ultima ad una perizia psichiatrica. Perizia che darà un responso terribile…

Di fronte alle prove apparentemente inconfutabili seminate ad arte da Ariane, lo specialista riterrà infatti Cornelia a forte rischio di suicidio e richiederà dunque un suo immediato trasferimento in una clinica psichiatrica! Un verdetto che spingerà la Holle verso una decisione estrema…