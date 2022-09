Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: l’incidente di CORNELIA

Momenti ad altissima tensione sono in arrivo nelle puntate italiane di Tempesta d’amore! Dopo il dramma della separazione da Robert Saalfeld (Lorenzo Patané), Cornelia Holle (Deborah Müller) sarà infatti protagonista di una tragedia destinata a cambiarle la vita… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert e Cornelia vogliono fuggire

La loro sembrava una vita perfetta e invece da qualche giorno tutto è stato distrutto. A causa degli intrighi di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind), Robert e Cornelia hanno infatti “scoperto” di essere fratellastri e, di conseguenza, sono stati costretti a chiudere la loro relazione.

Disperati, i due innamorati hanno inizialmente provato a convivere con la nuova situazione, ma ben presto è stato chiaro che l’impresa sarebbe stata più ardua del previsto. A quel punto Robert ha preso una decisione sofferta: lasciare lui stesso il Fürstenhof. Poco dopo, però, gli verrà un’idea migliore.

Sopraffatto dalla nostalgia della donna che ama, Robert farà a Cornelia una proposta apparentemente folle: fuggire insieme per rifarsi una vita in un luogo lontano dove nessuno li conosce e sa che sono fratelli! La Holle accetterà?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Cornelia ha un incidente in moto

Ebbene, seppur tentata dall’idea di fuggire insieme all’uomo che ama e iniziare con lui quella vita che non potrebbero mai avere insieme al Fürstenhof, Cornelia capirà velocemente di non poter vivere nella menzogna. E così – benché con il cuore spezzato – la donna dirà addio per sempre al suo amato.

A quel punto Robert si preparerà a partire da solo, mentre Cornelia affronterà il dolore per la perdita dell’uomo che ama a modo suo: con un giro in moto. Quello che doveva essere solo un tentativo di sfogo, però, finirà in tragedia!

La Holle avrà infatti un incidente e cadrà rovinosamente, restando a terra priva di sensi. Il peggio però arriverà dopo: a trovare la donna sarà infatti niente altri che Ariane! E a quel punto la dark lady avrà un’idea diabolica su come sfruttare la situazione a suo vantaggio…