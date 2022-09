Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: il finto tentato suicidio di CORNELIA

Un dramma senza precedenti sta per sconvolgere la vita di Cornelia Holle (Deborah Müller)! Dopo aver perso il suo grande amore, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore tenterà infatti addirittura il suicidio! Non tutto, però, è come sembra… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Cornelia ha un incidente in moto

Fino a qualche settimana fa la vita di Cornelia Holle e Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) sembrava assolutamente perfetta, almeno fino a quando tra loro non si è messa Ariane Kalenberg (Viola Wedekind)! Determinata a conquistare l’affascinante albergatore, la dark lady non ha infatti esitato a distruggere la relazione tra i due innamorati nel modo più crudele possibile.

Come sappiamo, Ariane ha infatti fatto credere a Robert e Cornelia di essere fratelli, sconvolgendo così le loro vite. Sconvolti da quella “rivelazione” inaspettata, i due non hanno avuto altra scelta se non lasciarsi, decidendo poco dopo di prendere strade separate per non doversi più incontrare.

Saalfeld preparerà dunque a lasciare il Fürstenhof, mentre la Holle proverà a distrarsi dal dolore che la sta dilaniando avventurandosi in una gita in moto. Ebbene, complice il suo stato emotivo, la donna perderà il controllo del veicolo e rovinerà a terra, dove resterà priva di sensi. E – a causa di un destino beffardo – sarà proprio Ariane a trovarla…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane costretta a salvare Cornelia

Inutile dire che la dark lady non riuscirà a credere di potersi liberare della rivale in amore senza nemmeno doversi sporcare le mani e penserà dunque di abbandonare Cornelia al proprio destino. Purtroppo per lei, però, quest’ultima riprenderà i sensi e la Kalenberg sarà dunque costretta a chiamare i soccorsi.

Il risultato? Ariane verrà celebrata come un’eroina, mentre la povera Cornelia non riuscirà a ricordare nulla del proprio incidente. Come se non bastasse, la polizia inizierà a sospettare che la Holle volesse farsi del male in quanto non verranno riscontrati segni di frenata…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane fa credere che Cornelia voglia togliersi la vita

Ebbene, sarà proprio allora che alla Kalenberg verrà in mente un piano a dir poco diabolico: far credere che Cornelia non solo abbia tentato di togliersi la vita, ma che intenda riprovarci! La donna inizierà dunque ad insinuare abilmente nelle menti di Werner (Dirk Galuba) e Robert il dubbio che Cornelia sia fuori controllo. E, purtroppo, non si fermerà qui…

Determinata a far passare la “rivale” per mentalmente instabile, la Kalenberg verserà dei potenti sonniferi nel succo d’arancia di Cornelia, per poi lasciare la confezione del farmaco vuota nei paraggi. Il risultato? Ignara di quanto accaduto, la povera Holle berrà il succo e cadrà in uno stato comatoso.

E così, quando poco dopo Werner troverà la “figlia” priva di sensi di fianco alla confezione vuota di sonniferi, non avrà dubbi: Cornelia ha di nuovo tentato di farla finita! Riuscirà la Holle a salvarsi e smascherare il diabolico intrigo di Ariane?