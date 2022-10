Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: sorpresa per FLORIAN

A volte le sorprese più grandi arrivano quando meno te lo aspetti. Lo sa bene Florian Vogt (Arne Löber), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore riceverà una proposta davvero inaspettata in grado di stravolgere la sua vita… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Florian vuole realizzare un parco naturale

Nel corso degli ultimi mesi Florian e Maja (Christina Arends) hanno visto le loro vite stravolte da ogni punto di vista. Una costante, però, è sempre rimasta: l’amore per la natura. Come sappiamo, il giovane Vogt ha dedicato la sua vita a proteggere l’ambiente in qualità di guardia forestale. La sua grande occasione di fare un salto di qualità e lavorare in un grande parco naturale negli Stati Uniti è però purtroppo sfumata…

A quel punto i due innamorati hanno deciso di restare a Bichlheim e capire se riuscire a concretizzare lì i propri progetti di vita, a partire dal sogno di realizzare un parco naturale fruibile al pubblico. Sogno decisamente ambizioso anche a livello economico: come trovare dunque il capitale necessario?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Dexter Torrence fa un’offerta a Florian

Sarà allora che Florian e Maja faranno un incontro decisamente inaspettato: durante un’escursione nel bosco si imbatteranno in uno sconosciuto che sembrerà determinato ad appiccare un fuoco tra gli alberi!

Ebbene, il presunto piromane altri non è che Dexter Torrence (Andreas Beckett), produttore cinematografico americano specializzato in pellicole d’azione. Inutile dire che tra l’artista d’Oltreoceano e il giovane guardacaccia scoppierà un’accesa discussione, ma non ci vorrà molto prima che i due si riappacifichino e scoprano di avere in comune un grande amore per la natura.

Il risultato? Quando Dexter Torrence verrà a sapere dell’ambizioso progetto di Florian, ne resterà così entusiasta da decidere di finanziarlo lui stesso! Il bel protagonista della diciassettesima stagione di Tempesta d’amore potrà dunque finalmente realizzare il suo sogno?