Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: il salvataggio di JOSIE

Un vero e proprio incubo attende Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore. Pochi mesi dopo essere stato accusato di omicidio colposo, il protagonista della diciottesima stagione della soap si ritroverà infatti ancora una volta nei guai con la giustizia. Una battaglia che non dovrà però combattere da solo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Paul e Leon si sfidano

Da tempo vi parliamo del triangolo che terrà banco nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore: dopo essere stati separati dalle bugie della perfida Constanze von Thalheim (Sophia Schiller), i due protagonisti Josie Klee (Lena Conzendorf) e Paul Lindbergh si ritroveranno infatti a fare i conti con un altro terzo incomodo: Leon Thormann (Carl Bruchhäuser).

Come vi abbiamo anticipato, quest’ultimo inizierà una relazione con Josie dopo la separazione tra la Klee e Lindbergh. E, come spesso accade, quella che doveva essere inizialmente una distrazione per alleviare le proprie pene d’amore, diventerà con il tempo una cosa seria, tanto che Josie deciderà di rimanere insieme a Leon anche dopo aver scoperto la verità sugli intrighi di Constanze. Ciò però non basterà a rassicurare Thromann…

Intuendo che tra la fidanzata e Paul c’è ancora un legame profondo, Leon penserà bene di combattere le proprie insicurezze sfidando il rivale in amore ad una gara a triathlon. Sfida che, ovviamente, Lindbergh accetterà! Durante una seduta di allenamento, però, la rivalità tra i due ragazzi rischierà di causare una tragedia…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Josie salva Paul

Tutto inizierà quando – durante una corsa nel bosco – Paul smuoverà accidentalmente nelle pietre che colpiranno Leon, lasciandolo a terra incosciente. Non essendosi accorto di nulla, Lindbergh proseguirà la sua corsa e ci vorrà dunque parecchio tempo prima che l’incidente venga scoperto e Thormann riceva le cure.

Il risultato? Una volta ripresosi, Leon non esiterà a denunciare Paul per aver volontariamente messo in pericolo la sua vita! Inutile dire che si tratterà di un durissimo colpo per Lindbergh, che solo poche settimane prima aveva dovuto affrontare un altro guaio con la giustizia a causa di un omicidio involontario di cui si macchiò da bambino.

E Josie? Per la ragazza la situazione sarà tutt’altro che invidiabile: se da una parte comprenderà le ragioni del fidanzato, dall’altra si rifiuterà di credere che Paul possa averlo messo in pericolo di proposito. Il risultato? Certa dell’innocenza di Lindbergh, la Klee si rifiuterà di testimoniare contro di lui!

A quel punto Leon – per timore di perdere la sua amata – non avrà altra scelta se non ritirare la propria denuncia, per la gioia di Paul e Josie. Mentre questi ultimi festeggeranno, Thormann scivolerà però in un vero e proprio abisso…

(Puntate 3914-6, in onda in Germania dal 20 al 24 ottobre 2022)