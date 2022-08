Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: JOSIE perdona LEON

Non c’è delusione peggiore di quella ricevuta dalle persone amate. Ne sa qualcosa Josie Klee (Lena Conzendorf), che verrà ingannata da entrambi gli uomini che ama: Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) e Leon Thormann (Carl Bruchhäuser). A differenza del primo, però, quest’ultimo riuscirà a farsi perdonare… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Josie scopre le bugie di Leon

Nelle puntate italiane di Tempesta d’amore siamo entrati nell’ultima fase della diciassettesima stagione di Tempesta d’amore, che lascerà il posto a una nuova annata incentrata su Josie Klee e Paul Lindbergh.

Come vi abbiamo anticipato, quella tra i due futuri protagonisti sarà una storia d’amore tormentata che vedrà Josie prima vedere i suoi sentimenti non ricambiati e poi la sua fiducia tradita. Quando Paul capirà di amarla, infatti, commetterà degli errori che porteranno la sua amata ad allontanarsi.

Sarà allora che la ragazza farà la conoscenza di un giovane uomo di nome Leon Thormann, con cui si creerà fin da subito un legame speciale. Ad insaputa della Klee, però, il nuovo arrivato è in realtà un suo concorrente di lavoro. E, quando la verità verrà fuori, per la povera Josie il colpo sarà durissimo!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Josie e Leon si riavvicinano

Ferita e delusa dal comportamento di Leon, Josie chiuderà dunque i rapporti con lui e deciderà di concentrarsi sulla sua nuova attività come pasticciera. Thormann, però, non si arrenderà! Determinato a farsi perdonare, il giovane uomo aiuterà dunque la sua amata a diventare un’imprenditrice di successo, sostenendola passo dopo passo.

I due inizieranno lentamente a riavvicinarsi, ritrovando pian piano la sintonia di un tempo. E così, quando la vita della povera Josie verrà ancora una volta sconvolta, sarà a Leon che lei si rivolgerà.

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Josie e Leon si mettono insieme

Come vi abbiamo anticipato, la ragazza scoprirà infatti che Erik (Sven Waasner) non è il suo padre biologico: una rivelazione che la manderà in crisi. Disperata, Josie cercherà conforto in Leon, finendo per lasciarsi andare finalmente ai suoi sentimenti per lui. E Paul?

Mentre Josie sarà al settimo cielo per aver finalmente trovato la felicità con Leon, Paul non potrà fare a meno di soffrire nel vedere la donna che ama tra le braccia di un altro. E così Lindbergh si troverà a dover fare una scelta: rinunciare per sempre all’amore della sua vita oppure seguire il proprio cuore rischiando però di rovinare la relazione della ragazza?