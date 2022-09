Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: sfida con dramma tra PAUL e LEON

Un po’ di competizione tra rivali in amore è assolutamente normale. Quella tra Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) e Leon Thormann (Carl Bruchhäuser), però, finirà per degenerare! Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore i due ragazzi si sfideranno infatti per il cuore di Josie Klee (Lena Conzendorf). Una sfida che rischierà di finire in tragedia… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: triangolo tra Paul, Josie e Leon

Sta per tornare ad infiammarsi il triangolo sentimentale con al centro i protagonisti della diciottesima stagione di Tempesta d’amore! Come sappiamo, al centro della scena ci saranno Josie Klee – una giovane pasticciera arrivata a Bichlheim per ritrovare suo padre – e Paul Lindbergh, personaggio storico della soap uscito di scena circa un anno fa.

Come vi abbiamo anticipato, l’amore tra i due protagonisti verrà a lungo ostacolato dalla perfida Constanze von Thalheim (Sophia Schiller), che riuscirà a distruggere il loro legame con dei crudeli intrighi. Delusa e amareggiata, Josie si rifarà dunque una vita al fianco di Leon Thormann, mentre Paul si legherà nuovamente a Constanze. Questa situazione di apparente equilibrio, però, non durerà a lungo…

Con il tempo, infatti, le bugie di Constanze verranno alla luce, mettendo di fatto fine alla relazione tra Lindbergh e la donna e segnando l’uscita di scena di quest’ultima. A quel punto Paul tenterà di riconquistare Josie, che però si dichiarerà non più interessata a lui in quanto già impegnata con Leon. In realtà, però, la ragazza non ha mai dimenticato il suo ex…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Paul aiuta Leon

Sarà in questa complessa situazione che Leon verrà improvvisamente licenziato per aver aiutato Josie invece che dare priorità alla propria azienda (che è per l’appunto una concorrente della Klee). Sentendosi responsabile per l’accaduto, la ragazza spingerà il fidanzato a candidarsi come PR al Fürstenhof. Purtroppo, però, la sua candidatura verrà bocciata.

Dal momento che Paul è il direttore amministrativo dell’hotel, Josie si convincerà che ci sia quest’ultimo dietro all’accaduto, salvo però doversi poi ricredere: è stato infatti Christoph (Dieter Bach) a bocciare la candidatura di Leon nella speranza di aiutare il giovane Lindbergh. Ebbene, quando quest’ultimo lo scoprirà cercherà di rimediare, arrivando a convincere Erik (Sven Waasner) – che nel frattempo aveva ottenuto il posto – a rinunciare per amore della figlia.

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Paul mette Leon in pericolo

Ebbene, se Josie sarà grata a Paul per il suo intervento, Leon si mostrerà decisamente meno entusiasta, tanto da decidere di sfidare il rivale a duello! Ovviamente non ci saranno di mezzo armi, bensì una sfida sportiva: una gara di triathlon.

I due ragazzi si butteranno dunque anima e corpo negli allenamenti cercando di coinvolgere Josie, che però cercherà di mantenersi imparziale per evitare un’escalation. Escalation che però arriverà comunque…

Durante un allenamento nel bosco, Paul smuoverà infatti inavvertitamente delle pietre che colpiranno Leon lasciandolo a terra incosciente. Ignaro di quanto accaduto, il giovane Lindbergh proseguirà come se nulla fosse il suo percorso, tagliando poco dopo il traguardo. Traguardo a cui il suo rivale non si presenterà mai! E a quel punto sarà chiaro che al fidanzato di Josie è accaduto qualcosa…

(Puntate 3906-12, in onda in Germania dal 10 al 18 ottobre 2022)