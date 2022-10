Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: decisione shock di ROBERT

Quale padre non sarebbe felice per il ritorno a casa della propria “bambina”? È quello che si chiederanno tra qualche settimana i telespettatori tedeschi di Tempesta d’amore. L’inaspettato ritorno di Valentina Saalfeld (Aylin Ravanyar) al Fürstenhof non susciterà infatti le reazioni sperate… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Valentina torna al Fürstenhof

Fino a qualche anno fa Robert (Lorenzo Patané) sembrava avere la vita perfetta: dopo la morte della prima moglie, aveva ritrovato l’amore con Eva (Uta Kargel) e si era trasferito con quest’ultima e la figlioletta Valentina a Verona, dove aveva aperto un ristorante tutto suo. Da allora, però, tutto è cambiato…

Come sappiamo, il matrimonio dell’albergatore è naufragato a causa dell’intromissione di Christoph (Dieter Bach), mentre Valentina si è trasferita da tempo a Lipsia insieme al fidanzatino Fabien (Lukas Schmidt). E neanche in questo caso la relazione durerà…

Tra qualche settimana scopriremo infatti che la giovane Saalfeld è stata lasciata dal suo amato per un’altra. E a quel punto alla ragazza crollerà il mondo addosso! Disperata, Valentina interromperà gli studi e si precipiterà al Fürstenhof per cercare il conforto della propria famiglia. Nemmeno qui, però, sarà tutto rose e fiori…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Robert scopre le bugie di Valentina

Inutile dire che l‘arrivo inaspettato di Valentina coglierà tutti di sorpresa: nessuno è infatti a conoscenza del dramma sentimentale che la giovane Saalfeld sta affrontando. L’unico ad intuire quello che sta accadendo alla ragazzina sarà Werner (Dirk Galuba), che riuscirà a portarla a confidarsi su quanto realmente accaduto. La rottura con Fabien, però, non è l’unico segreto che la ragazza si porta dentro…

Ad insaputa dei suoi familiari, Valentina ha infatti deciso di interrompere gli studi, ma – temendo la reazione del padre – lascerà credere a quest’ultimo di essere a Bichlheim per fare uno stage presso una radio locale. Una bugia che però non andrà lontano…

Robert non ci metterà infatti molto a scoprire che la figlia gli ha mentito, scoprendo così come stanno davvero le cose. A quel punto l’albergatore offrirà a Valentina il suo aiuto, ma finirà invece per scontrarsi con lei: la ragazza avrà infatti le idee molto chiare su come superare questa fase difficile della propria vita. Idee che suo padre non condividerà affatto!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Valentina litiga con Robert

Se la giovane Saalfeld vorrà distrarsi passando le notti a divertirsi insieme a Eleni (Dorothée Neff), Robert proverà invece a coinvolgerla in attività più “sane” come la pesca e la cucina. Ebbene, inizialmente il metodo dell’albergatore sembrerà funzionare ma non ci vorrà molto prima che tra lui e la ragazzina ricomincino le scintille.

La situazione precipiterà quando la ragazzina lascerà l’appartamento di famiglia nel caos più totale e, poco dopo, aggirerà il rifiuto del padre di prestarle l’automobile, prendendo uno shuttle del Fürstenhof. Il risultato? Furioso per l’insubordinazione della figlia, Robert perderà le staffe e arriverà a chiedere a Valentina di lasciare l’hotel!

Inutile dire che la ragazzina rimarrà sconvolta di fronte alla richiesta del padre e, furiosa, farà le valigie per poi precipitarsi a prendere il primo autobus disponibile. E Robert? Superata la rabbia iniziale, l’uomo capirà di aver esagerato e deciderà dunque di fermare la figlia. Quando arriverà alla fermata dell’autobus, però, di Valentina non ci sarà più traccia… Sarà ormai troppo tardi?

(Puntate 3917-29, in onda in Germania dal 20 ottobre al 10 novembre 2022)