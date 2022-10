Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: il tentativo di ROBERT

Come reagirà Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) di fronte al fallimento dell’ennesimo “grande amore” della sua vita? Lo scopriremo nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore, che vedranno l’affascinante albergatore alle prese con un nuovo dramma sentimentale… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Robert e Cornelia si lasciano

Pochi personaggi nella storia di Tempesta d’amore hanno avuto una vita sentimentale più travagliata di Robert Saalfeld. Il suo primo grande amore – Miriam (Inez Bjørg David) – morì infatti giovanissima di parto, lasciandolo da solo con una figlia neonata.

Distrutto dal dolore, l’uomo si rifece con difficoltà una vita al fianco di Eva (Uta Kargel), da cui fu poi lasciato dopo un lungo matrimonio a causa della scoperta da parte della donna di avere avuto un figlio da Christoph (Dieter Bach). E non è finita qui…

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, i crudeli intrighi di Ariane (Viola Wedekind) contro Robert e, soprattutto, la sua nuova fidanzata Cornelia (Deborah Müller) segneranno profondamente la coppia, portandola con il tempo ad allontanarsi. E così, nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore, l’uomo si troverà di nuovo single! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Robert va ad un evento di speed dating

Inutile dire che la fine del suo amore con Cornelia sarà un durissimo colpo per Robert, specialmente perché arriverà parecchio tempo dopo la scoperta degli intrighi di Ariane e la conseguente riconciliazione dei due innamorati.

Ferito e deluso, Saalfeld dichiarerà di aver per sempre chiuso con l’amore e preferirà concentrarsi sulla famiglia e il lavoro. Non tutti, però, saranno d’accordo…

Preoccupato per il figlio, Werner (Dirk Galuba) incoraggerà infatti quest’ultimo ad iscriversi ad un evento di speed dating nella speranza che possa incontrarvi l’amore. Le cose, però, non andranno come sperato dall’anziano albergatore, tanto che Robert lascerà l’evento dopo pochi minuti.

L’uomo sarà dunque destinato ad una vita da single? Oppure con il tempo ritroverà fiducia nell’amore? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni in arrivo dalla Germania per scoprirlo!