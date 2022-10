Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: strana esperienza per SHIRIN

Romantica e passionale ma con i piedi saldamente ancorati a terra, Shirin Ceylan (Merve Çakır) non è certo una persona abituata a credere alle superstizioni. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, il suo lato razionale verrà messo a dura prova… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Gerry vuole realizzare il sogno di Shirin

Sono passati ormai parecchi mesi da quando Shirin ha fatto la sua comparsa a Bichlheim. Arrivata nella speranza di riconquistare la fiducia della sua migliore amica Maja (Christina Arends), la Ceylan aveva all’epoca cercato la prima occupazione disponibile al Fürstenhof, trovando lavoro come cameriera ai piani. Il suo sogno, però, è un altro…

Grande appassionata di estetica, la ragazza spera infatti di poter un giorno aprire un salone di bellezza. Come sappiamo, purtroppo alla Ceylan manca il capitale necessario… ma non gli amici giusti!

Quando Gerry Richter (Johannes Hut) ha scoperto in che situazione si trova Shirin, ha infatti deciso di provare a vincere il torneo di golf del Fürstenhof nella speranza di ottenere il primo premio e donarlo alla sua amata. Un gesto che, ovviamente, non lascerà la Ceylan indifferente…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Shirin perseguitata dalla sfortuna

Ben sapendo quali ostacoli abbia affrontato e debba ancora affrontare l’amico per amor suo, Shirin proverà a dare a quest’ultimo una mano donandogli un portafortuna a lei molto caro. Ed il talismano sembrerà effettivamente funzionare…

Da quel momento in poi Gerry non sbaglierà infatti più un colpo durante gli allenamenti a golf e sembrerà dunque lanciato verso la vittoria finale. Mentre la fortuna sembrerà dunque girare dalla parte del giovane Richter, qualcun altro ne resterà però sprovvisto…

Dopo aver ceduto il suo talismano all’amico, Shirin inizierà infatti a venir perseguitata da una serie incredibile di eventi sfortunati, tanto che su di lei sembrerà esserci una vera e propria maledizione. A quel punto Gerry proverà a restituire il portafortuna alla Ceylan, che però rifiuterà sostenendo di non voler credere che la iella possa davvero esistere. Ma sarà davvero così?