Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: terribile diagnosi per SHIRIN

Brutte notizie in arrivo per Shirin Ceylan (Merve Çakır)! Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore questo amatissimo personaggio riceverà infatti una diagnosi drammatica destinata a stravolgere la sua vita… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Shirin ha un incidente

Dopo un periodo di relativa calma, la prossima stagione di Tempesta d’amore porterà grandi cambiamenti nella vita di Shirin! Come vi abbiamo ampiamente anticipato, la ragazza riuscirà ad aprire un salone di bellezza, realizzando così un sogno che coltiva da una vita intera. E anche nella vita privata non mancheranno le soddisfazioni…

Nella diciottesima stagione della soap la Ceylan inizierà una relazione con Henning von Thalheim (Matthias Zera) – cugino di Maja (Christina Arends) e Constanze (Sophia Schiller) – ma si renderà poi conto che l’amore della sua vita è sempre stato di fronte a lei: Gerry Richter (Johannes Hut).

E così, dopo mille vicissitudini, Shirin e Gerry diventeranno finalmente una coppia. La loro felicità, però, verrà presto rovinata da un imprevisto destinato a stravolgere le vite di entrambi: svolgendo le sue mansioni come cameriera ai piani del Fürstenhof, la ragazza avrà un incidente che la lascerà cieca!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Shirin resta cieca

Come vi abbiamo anticipato, la causa di tutto sarà un detergente di scarsa qualità acquistato dai nuovi comproprietari del Fürstenhof: Alexandra (Daniela Kiefer) e Markus (Timo Ben Schöfer) Schwarzbach.

Questi ultimi, nel tentativo di ridurre i costi, all’insaputa di tutti sostituiranno infatti i detersivi abitualmente utilizzati in hotel con delle alternative più economiche ma dannose per la salute dei dipendenti. Una mossa che Shirin pagherà a caro prezzo…

Mentre gli Schwarzbach cercheranno di coprire le loro tracce, la povera Ceylan verrà dunque trasportata in ospedale, dove i medici proveranno a limitare i danni causati dallo sfortunato incidente. Purtroppo, però, la ragazza continuerà a non vedere…

Anricipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Shirin riceve una nuova diagnosi

In attesa che i suoi occhi guariscano e possano essere nuovamente valutati dai medici, la Ceylan tornerà dunque a casa, dove verrà accudita amorevolmente da Gerry. Nonostante i suoi tentativi di rassicurare il fidanzato di essere autosufficiente, però, Shirin si troverà in grave difficoltà a dover affrontare la vita quotidiana senza aiuto.

Il risultato? Con il passare del tempo la ragazza diventerà sempre più pessimista e inizierà a temere di non poter mai più recuperare la vista. Al contrario, Gerry sarà assolutamente certo che la sua amata guarirà: una speranza che vedrà “conferma” in un sogno premonitore del giovane Richter. Chi dei due avrà ragione?

Ebbene, quando Shirin si presenterà in ospedale per la tanta temuta visita di controllo, riceverà purtroppo la diagnosi che non avrebbe mai voluto sentire: i suoi occhi non sono guariti e la sua cecità è dunque permanente! La ragazza è dunque destinata ad una vita da invalida per il resto dei suoi giorni?

(Puntate 3924-33, in onda in Germania dal 3 al 16 novembre 2022)