Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: il dramma di SHIRIN

Un dramma senza precedenti sta per travolgere la vita di Shirin Ceylan (Merve Çakır). Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore la ragazza sarà infatti vittima di un incidente, con gravissime conseguenze… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Shirin viene licenziata

La prossima stagione di Tempesta d’amore sarà ricchissima di novità per Shirin! Come vi abbiamo ampiamente anticipato, la ragazza troverà infatti l’amore al fianco di Henning von Thalheim (Matthias Zera), salvo poi rendersi conto che è Gerry Richter (Johannes Hut) il suo grande amore!

Anche da un punto di vista professionale non mancheranno le soddisfazioni: grazie all’aiuto del fidanzato, la Ceylan riuscirà infatti a realizzare il suo grande sogno: aprire un centro estetico tutto suo. I problemi, però, non tarderanno ad arrivare…

Quando la madre di Gerry – Helene (Sabine Werner) – arriverà improvvisamente al Fürstenhof, Shirin dovrà infatti iniziare la difficile coabitazione con la “suocera”, sia in casa e sia sul lavoro! Dietro richiesta di Gerry, infatti, Helene inizierà a lavorare nel salone di bellezza della Ceylan. E non è finita qui!

Per gestire la sua nuova attività, Shirin finirà infatti per trascurare il suo lavoro al Fürstenhof, rimediando prima un richiamo e poi addirittura il licenziamento! Il peggio, però, arriverà dopo…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Shirin non riesce più a vedere

Sarà in queste circostanze che il Fürstenhof si troverà ad affrontare una grave carenza di personale, al punto che Paul (Sandro Kirtzel) chiederà a Shirin di aiutare le cameriere ai piani nonostante il licenziamento. Una decisione che metterà la ragazza in grave pericolo…

Ad insaputa degli altri proprietari dell’hotel, gli Schwarbach hanno infatti sostituito i normali detergenti con dei prodotti più economici ed estremamente aggressivi. Il risultato? Quando a Shirin andrà del detersivo negli occhi a causa di un incidente, gli effetti saranno devastanti, tanto che la ragazza perderà la vista!

Mentre Alexandra (Daniela Kiefer) e Markus (Timo Ben Schöfer) cercheranno di coprire le proprie tracce facendo sparire ogni traccia dei detergenti incriminati, la povera Ceylan sprofonderà dunque in un vero e proprio dramma. Riuscirà la ragazza a recuperare la vista? E gli Schwarbach verranno smascherati?

(Puntate 3919-24, in onda in Germania dal 31 ottobre al 3 novembre 2022)