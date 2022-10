Terra Amara anticipazioni: futuro funesto per DEMIR

Terra Amara, spoiler: il destino di Demir

Diversi mesi dopo il tragico epilogo di Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş), la sfortunata Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) dovrà affrontare un altro lutto. Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, in onda subito dopo l’epilogo di Una Vita, anche Demir Yaman (Murat Ünalmıs), il marito della donna, andrà infatti incontro ad un destino fatale…

Possiamo infatti anticiparvi che anche Demir verrà ucciso, lasciando di fatto Züleyha completamente da sola a gestire tutte le vicende legate alla mansione Yaman; a quel punto della narrazione, come abbiamo avuto modo di segnalarvi nei nostri precedenti post, anche Yilmaz e la suocera Hünkar (Vahide Perçin) saranno passati a miglior vita, ragione per la quale la Altun si dovrà in qualche modo rimboccare le maniche.

Ma chi si macchierà della triste fine di Demir? Quel che per ora possiamo dirvi è che il colpevole sarà un personaggio ancora inedito per il pubblico italiano. Tra le altre cose, Züleyha non potrà piangere subito per la morte del marito, dato che il responsabile nasconderà il suo cadavere in un frigorifero per diverso tempo.

Insomma, all’inizio il povero Demir risulterà scomparso, all’interno di un’intricata vicenda che non mancherà di riservare sorprese ai telespettatori…