Un Altro Domani anticipazioni: Alicia tende un tranello a Ines e Angel!

Fino a che punto sarà capace di spingersi la “pazza” Alicia Utanares (Elena Gallardo) per avere Angel Godoy (Ivan Lapadula) tutto per sé? La risposta arriverà nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, visto che la ragazza tenderà un agguato all’avversaria Ines Acevedo (Barbara Oteiza) che rischierà di inasprire ulteriormente la difficile situazione del “triangolo amoroso”.

Un Altro Domani, news: Ines vuole allontanare Alicia dalla libreria

La storyline partirà nel momento in cui Ines riuscirà a riprendersi dall’avvelenamento subito da Alicia, ma deciderà di non denunciarla perché la ragazza le lascerà intendere, in caso contrario, di essere disposta a rivelare al marito Ventura Velez de Guevara (Iago Garcia) che ormai intrattiene da diverso tempo una relazione extraconiugale con Angel. A quel punto, la donna sarà costretta a tacere, ma studierà un modo per allontanare la Utanares dalla propria libreria.

Per riuscire nel suo intento, la Acevedo contatterà un suo amico di Rio Benito, che starà appunto per aprire una libreria nella colonia lontanissima da Rio Muni, e gli chiederà con successo di assumere Alicia. Quest’ultima non cadrà però nel tranello, una volta che Ines le presenterà l’offerta lavorativa, e il piano pensato si risolverà con un nulla di fatto. Gli “imprevisti” non saranno però finiti qui…

Un Altro Domani, trame: Alicia fa sapere a Ines che ha trovato un altro lavoro

Eh sì: la trama si arricchirà di nuovi particolari quando Alicia farà sapere a Ines di aver trovato un nuovo impiego, motivo per cui rassegnerà in fretta e furia le sue dimissioni, portando via i pochi oggetti lasciati nel corso del tempo nella libreria. Nel dialogo che avverrà e che sarà piuttosto teso, la Utanares eviterà però di rivelare alla Acevedo dove andrà a lavorare, cosa che lascerà un po’ di mistero.

Tuttavia né Ines e né tanto meno i telespettatori dovranno attendere a lungo prima di scoprire il genere di lavoro che Alicia andrà a fare e soprattutto il suo datore di lavoro…

Un Altro Domani, spoiler: ecco qual è il lavoro di Alicia!

Possiamo anticiparvi che, proprio quando starà comunicando ad Angel che la “pazzoide” non è più un problema, Ines scoprirà con estremo sgomento che Alicia è stata assunta da Ventura come traduttrice e interprete di lingua francese, che la giovane conosce benissimo. Per Ines sarà dunque una vera e propria doccia fredda, visto che la Utanares continuerà a gravitare attorno a lei e soprattutto nella sua casa, ora che è una risorsa fondamentale per il marito Ventura.

Insomma, le azioni da psicopatica di Alicia saranno ormai del tutto incontrollabili e la relazione extraconiugale tra Ines e Angel sarà sempre più in pericolo…