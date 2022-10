Un Altro Domani: Carmen dice a Kiros che lo ama! Anticipazioni

Spoiler Un altro domani: Carmen e Kiros, lui vuole andarci cauto…

Una dichiarazione d’amore sarà al centro della scena nelle prossime puntate italiane di Un altro domani. Quando deciderà di restare in Guinea (contrariamente a quanto aveva pensato in precedenza), Carmen Villanueva (Amparo Pinero) sorprenderà infatti Kiros Nsue (Ivan Mendes) dicendogli che non ha mai smesso di amarlo. Tuttavia, il giovane le chiederà di temporeggiare sulla questione. Vediamo insieme per quale motivo…

Un Altro Domani, news: Carmen e la rottura con Victor

La storyline inizierà a prendere piede nel momento in cui Carmen scoprirà che Victor Velez de Guevara (Jon Lopez) ha continuato a frequentare la sua personale “prostituta” nonostante il fidanzamento ufficiale con lei. A quel punto, dato che avrà continuato a provare dei sentimenti per Kiros, la Villanueva coglierà la palla al balzo per rompere la sua relazione con il figlio di Ventura (Iago Garcia), che non reagirà nel migliore dei modi e, nel tentativo di farsi perdonare, si farà addirittura minaccioso.

Viste le circostanze “pericolose” venutesi a creare, Carmen penserà quindi che sia arrivato il momento per lei di lasciare la colonia e si metterà in contatto con la madre Dolores (Maria Blanco) per comunicarle il suo imminente ritorno in Spagna. Nel giro di qualche giorno, Carmen cambierà però nuovamente idea e vorrà restare in Colonia. Ciò farà da apripista ad una clamorosa scoperta della ragazza…

Un Altro Domani, trame: Carmen si libera dei ricatti di Patricia

Possiamo infatti anticiparvi che, tramite la domestica Enoa (Edith Martinez Val), Carmen apprenderà con sgomento che qualcuno ha falsificato le lettere che inviava alla madre, facendo credere a quest’ultima che fosse completamente felice al fianco di Victor. Ovviamente, i sospetti della Villanueva cadranno immediatamente sulla dark lady Patricia Godoy (Silvia Acosta), che la nostra protagonista non esiterà come suo solito ad affrontare.

Tra le due donne verrà così a crearsi un aspro litigio che si concluderà quando Carmen sottolineerà a Patricia che non intende più accettare i suoi ricatti perché, in caso contrario, si inventerà qualcosa sul suo conto con la guardia civile: un’ipotesi che la Godoy non potrà assolutamente prendere in considerazione, dato che si starà impegnando per nascondere il traffico illegale di armi avvisato da Ventura. Alla cattivona non resterà dunque altro da fare se non “piegarsi” alle volontà di Carmen, almeno per ora.

Un Altro Domani, spoiler: Carmen dice a Kiros che lo ama!

Forte di quanto successo, Carmen sentirà quindi che è arrivato il momento di appianare definitivamente le divergenze sorte con Kiros e, nel bel mezzo di un intenso dialogo, gli dirà che lo ama. Parole che lo “schiavo” accetterà di buon grado, anche se le farà presente che devono andarci cauti e senza affrettare i tempi, se non vogliono che qualcuno si intrometta nella loro storia.

Insomma, i due decideranno di nascondersi ancora per un po’, al fine di non esporsi ad ulteriori pericoli. Tale scelta si rivelerà la più sensata oppure succederà qualcosa che rimetterà in discussione la loro felicità?