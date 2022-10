Un Altro Domani anticipazioni: Ines assume Linda in libreria!

Appena la psicopatica Alicia Utanares (Elena Gallardo) smetterà di lavorare in libreria, Ines (Barbara Oteiza) avrà necessariamente bisogno di una nuova aiutante. Proprio per questo, nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, la Acevedo penserà di proporre il lavoro alla “pettegola” Linda Grisel (Esperanza Guardado), ma quale sarà la risposta della ragazza in tal senso? Scopriamolo insieme…

Un Altro Domani, trame: ecco perché Alicia si licenzierà

Come già sapete, Alicia comunicherà all’improvviso ad Ines che non intende più lavorare al suo fianco; una volontà che arriverà nel momento in cui, pur di levarsela di torno dopo essere stata avvelenata da lei, la Acevedo convincerà un amico ad assumere la Utanares in un altro negozio di libri nella lontanissima colonia di Rio Benito.

Da un lato Alicia rifiuterà sdegnata l’offerta poiché comprenderà subito il tranello che Ines sta cercando di rifilarle per allontanarla da Angel Godoy (Ivan Lapadula), dall’altro sembrerà contraddirsi quando farà sapere a Ines di aver trovato un nuovo impiego (pur non specificandole chi è il suo nuovo datore di lavoro). Tutto ciò farà quindi da apripista ad una grosso colpo gobbo di Alicia…

Un Altro Domani, news: Alicia è la nuova traduttrice di Ventura

Eh sì: Ines resterà sotto shock quando scoprirà che Alicia è stata assunta dal marito Ventura Velez de Guevara (Iago Garcia) come traduttrice e interprete di inglese e francese per i suoi futuri affari. Un escamotage ben congegnato dalla Utanares per stare a stretto contatto con Angel, che come ben sapete è il pupillo di Ventura, ed osservare da vicino ogni mossa della “rivale in amore” Ines.

Quest’ultima si farà prendere dal panico, dato che l’ex collaboratrice le avrà fatto presente di essere disposta a rivelare al consorte che intrattiene ormai da diverso tempo una relazione con Angel; per tale motivo cercherà invano di convincere Ventura che la Utanares non è la collaboratrice che fa al caso suo perché è totalmente priva di esperienza.

Un Altro Domani, spoiler: Ines ingaggia Linda!

In mezzo a tutto questo caos, nel quale anche Angel comincerà a preoccuparsi per l’ossessione sempre più evidente che Alicia ha nei suoi riguardi, Ines si troverà da sola con la libreria da gestire, tant’è che chiederà a Linda se vuole diventare la sua nuova assistente.

Dato che non avrà mai lavorato in vita sua, la ragazza cercherà inizialmente di rifiutare la proposta, ma poi accetterà di fare almeno una settimana di prova per capire se possa essere davvero d’aiuto ad Ines prendendo il posto di Alicia in tutte le sue mansioni. Si innamorerà del mestiere oppure andrà incontro ad un sonoro fallimento?