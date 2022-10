Spoiler Un altro domani: le certezze di Ines Acevedo

Nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, la povera Ines Acevedo (Barbara Oteiza) si convincerà del fatto che la sua assistente Alicia Utanares (Elena Gallardo) la stia avvelenando per avere campo libero con Angel Godoy (Ivan Lapadula). Una teoria che lei cercherà di dimostrare raccogliendo delle prove con l’aiuto della domestica Enoa (Edith Martinez Val)…

Un Altro Domani, news: i sospetti di Ines

Se siete lettori abituali del nostro sito, sapete sicuramente che Ines comincerà a stare improvvisamente male, tant’è che il marito Ventura Velez de Guevara (Iago Garcia) insisterà affinché si faccia vedere da un medico. Quest’ultimo, al termine di una visita approfondita, darà quindi il suo responso e riterrà che la Acevedo stia semplicemente entrando in menopausa.

Da un lato Ines non vorrà rassegnarsi alla diagnosi perché si riterrà ancora troppo giovane per attraversare quella fase dolorosa che prima o poi capita ad ogni donna, dall’altro la situazione si farà ancora più complicata quando l’ammalata comincerà a sospettare che qualcuno la stia appositamente avvelenando. Inizialmente, concentrerà i suoi sospetti su un nemico di Ventura, ma poi gli stessi si sposteranno su Alicia…

Un Altro Domani, spoiler: Ines ha la prova che Alicia la sta avvelenando!

Il dubbio comincerà ad instillarsi nella mente di Ines quando Enoa le farà capire che Alicia, durante i pomeriggi interi che passa in libreria, sta leggendo con molta attenzione Poirot e il mistero di Styles Court scritto da Agatha Christie. Dato che avrà lo avrà già letto, la Acevedo riconoscerà le similitudini tra gli assassinati all’interno del romanzo e i sintomi di cui le stessa soffre, ragione per cui chiederà alla domestica di poter analizzare con dei guanti diversi libri che la Utanares le avrà portato per rallegrare, almeno apparentemente, la sua convalescenza.

Agendo in tale maniera, Ines avrà quindi la certezza che Alicia ha nascosto una polvere velenosa tra le pagine del libro, in modo tale che la inalasse e le procurasse pian piano la morte senza destare alcun tipo di sospetto. Anche se avrà risolto l’enigma, Ines deciderà però di non affrontare subito Alicia, anche perché Ventura non vorrà ancora farla uscire di casa (l’uomo sarà stato influenzato proprio dalla Utanares e crederà che la consorte stia perdendo il lume della ragione).

Un Altro Domani, trame: Alicia manipola Angel

Occhio dunque a quello che succederà in seguito: possiamo infatti anticiparvi che, dopo aver chiuso la sua relazione con Ines, colpevole di averlo cercato di far licenziare da Ventura, Angel comunicherà a Alicia che non è necessario che fingano di fronte a tutta Rio Muni di essere fidanzati, motivo per il quale comunicheranno che si sono lasciati.

Tuttavia, nel giro di qualche ora, Alicia correrà disperata da Angel e gli comunicherà che la madre ha deciso di rinchiuderla in convento a causa della loro rottura. Quale sarà dunque il risultato? Molto semplice: il Godoy accetterà di portare avanti la pantomima per evitare che la Utanares debba prendere i voti. Insomma, la giovane “pazzoide” la farà franca per l’ennesima volta, anche se ignorerà ciò che Ines ha scoperto su di lei…