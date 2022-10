Un Altro Domani anticipazioni: Ines crede che Alicia la stia avvelenando!

Spoiler Un altro domani: il terribile sospetto di Ines su Alicia

Un terribile sospetto sconvolgerà Ines Acevedo (Barbara Oteiza) nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani: dato che farà fatica ad accettare di stare presumibilmente entrando in menopausa, la moglie di Ventura Velez de Guevara (Iago Garcia) si convincerà del fatto che qualcuno la stia avvelenando e, neanche a dirlo, la sua prima sospettata sarà Alicia Utanares (Elena Gallardo). Scopriamo insieme perché…

Un Altro Domani, news: Ines comincia a stare male…

Tutto si innescherà quando, a causa di una forte debilitazione fisica, Ines perderà i sensi in biblioteca. A quel punto, Ventura farà visitare la consorte da un medico, il quale dirà che sta entrando probabilmente in menopausa. Da un lato Ines non vorrà accettare il responso del medico, dall’altro la vita sentimentale della donna si complicherà quando Angel Godoy (Ivan Lapadula) deciderà di lasciarla: ciò accadrà quando Ines metterà in scena un furto ai danni di Ventura per far ricadere la colpa sullo stesso Angel e farlo così licenziare.

Anche se Ines sottolineerà di aver agito in quel modo per evitare che Ventura lo “sporcasse” con la sua influenza negativa, Angel non vorrà sentire ragioni e troncherà la relazione con Ines. La Acevedo accetterà con dolore la decisione del Godoy, ma verrà sopraffatta da un terribile sospetto…

Un Altro Domani, trame: qualcuno sta avvelenando Ines?

Eh sì: Ines confiderà ad Enoa (Edith Martínez Val), che si starà prendendo cura di lei nella convalescenza, di temere che qualcuno sta avvelenando il cibo che consuma. Di primo acchito, la Acevedo penserà che l’ipotetico responsabile possa essere un nemico di Ventura, ma la sua attenzione si concentrerà poi su Alicia quando la domestica le confiderà di averla vista mentre leggeva il libro Poirot e il mistero di Styles Court di Agatha Christie.

Dato che nel romanzo sarà raccontato nei minimi dettagli un avvelenamento piuttosto simile al suo, Ines avrà la certezza che Alicia voglia farla fuori per prendere il suo posto nella vita di Angel. Tuttavia, la borghese non riuscirà a trovare nessuno che le creda…

Un Altro Domani, spoiler: Ines è convinta che Alicia la stia avvelenando!

Possiamo infatti anticiparvi che la prima persona a cui Ines chiederà aiuto sarà l’ex amante Angel, che però non crederà ad una sola parola e riterrà che la malattia di cui la donna soffre stia anche annebbiando i suoi ragionamenti. Sicura dell’ipotesi che sia stata la Utanares a suggerire a Ventura di rinchiuderla in un sanatorio, come sarà effettivamente avvenuto, Ines andrà però dritta per la sua strada, anche se nessuno crederà alla sua versione dei fatti.

Tutto ciò avverrà mentre Alicia sarà sul punto di avvicinarsi concretamente ad Angel, del quale è letteralmente ossessionata. Insomma, la situazione sarà davvero contorta…