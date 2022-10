Un Altro Domani anticipazioni: inizia il “triangolo” tra Cloe, Erik e Dani / Maria

Nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, i telespettatori assisteranno alla nascita di un insolito triangolo amoroso. Per via di alcuni problemi di comunicazione con il neo-fidanzato Erik Noguera (Alex Mola), Cloe (Gloria Ortega) sceglierà ancora di confidarsi con l’amico virtuale Dani, visto che continuerà ad ignorare che dietro l’account si nasconde in realtà l’amica Maria Naranjo (Kenai White).

Un Altro Domani, news: Cloe e i problemi con Erik

La storyline inizierà a delinearsi nel momento in cui Erik se la prenderà con Cloe, colpevole a suo dire di aver dato troppa confidenza alla madre Olga (Monica Mirando), con cui lui ha un rapporto conflittuale. Visto che si sentirà attaccata per un futile motivo, soprattutto quando Julia (Laura Ledesma) deciderà di assumere Olga al posto di Elena (Aida de la Cruz) nell’atelier di mobili, Cloe affronterà a muso duro Erik ma finirà per causare soltanto guai nella nascente relazione.

In una determinata occasione, il giovane Noguera le darà infatti buca all’ultimo minuto per un appuntamento, cosa che spingerà Cloe a cercare per l’ennesima volta “Dani”…

Un Altro Domani, spoiler: Maria risponde a Cloe e…

Anche se aveva promesso a Julia di smetterla per sempre con l’account fake, al fine di non prendere in giro l’amica almeno finché non troverà il coraggio di confessarle che è un ragazzo trans, Maria non se la sentirà di non rispondere a Cloe, di cui è innamorata, e riprenderà a messaggiare con lei (ovviamente riutilizzando l’applicazione per rendere la sua voce maschile e continuare l’inganno).

Tuttavia, entro pochi giorni, Maria/Dani comincerà a sentirsi in colpa per ciò che starà facendo, tant’è che confesserà alla stessa Julia di essere nuovamente caduta nel vortice di bugie ai “danni” di Cloe. Anche in questo caso, la Infante spingerà il dipendente a fermarsi prima che sia troppo tardi; ciò però non basterà…

Un Altro Domani, trame: inizia il “triangolo” tra Erik, Cloe e “Dani”

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che la situazione precipiterà ulteriormente nel momento in cui Cloe dirà a Maria di aver ricominciato a sentire Dani e di essere totalmente confusa sul da farsi perché gli piacerà esattamente come Erik (seppure per dei motivi diversi). Da un lato, a detta di Cloe, Dani riesce infatti a comprenderla anche se non l’ha mai vista di persona, dall’altro sentirà che Erik – per il quale ha un’attrazione fisica – ha forse troppi problemi esistenziali per mandare avanti la relazione spensierata di cui lei ha bisogno.

Insomma, tutto sembrerà complicarsi irrimediabilmente, con Maria che non saprà come uscire per l’ennesima volta dalla spirale di bugie che ha creato per avvicinarsi “sentimentalmente” a Cloe…