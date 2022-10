Spoiler Un altro domani: cercasi sostituta di Elena

Quando Elena Prieto (Aida de la Cruz) deciderà di non ritornare a lavorare nella bottega di mobili, Julia Maria Infante (Laura Ledesma) dovrà trovare ad ogni costo una sostituta in grado di rimpiazzare l’amica. Proprio per questo, nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, la ragazza penserà di assumere Olga (Monica Miranda), la madre di Erik (Alex Mola) e cognata di Tirso Noguera (Oliver Ruano). Tuttavia, non sarà pienamente convinta della sua scelta. Cerchiamo di capire il perché…

Un Altro Domani, news: Elena decide di non tornare!

Se vi è capitato di leggere i nostri precedenti post, sapete già che Julia deciderà di licenziare Elena in seguito ad alcuni contrasti che sorgeranno con lei sul lavoro. È una decisione che la donna prenderà per evitare di rovinare ulteriormente la sua amicizia con la Prieto, ma se ne pentirà qualche giorno dopo e le chiederà di tornare, ciò perché il “sostituto” Sergio Cuevas (Miguel Brocca) non sarà in grado di portare avanti le sue stesse mansioni.

Inaspettatamente, Elena sceglierà però di non riprendere il suo posto di lavoro, dato che nel frattempo avrà già trovato un altro impiego e Julia dovrà così darsi da fare per trovare un’altra dipendente (anche se sarà felice di aver recuperato il suo rapporto con la Prieto, che la perdonerà per quello che le ha fatto).

Un Altro Domani, trame: Olga fa un colloquio di lavoro con Julia

Una delle candidate sarà quindi Olga, visto che presenterà a Julia il suo curriculum poiché intendere trattenersi a Robledillo al fine di recuperare il suo rapporto turbolento con il figlio Erik. Anche se decorerà alla perfezione l’anta di un mobile, la Infante non saprà però se Olga possa essere la sottoposta che tanto cerca.

Da un lato Julia si ingelosirà dell’immediata simpatia che sorgerà tra Olga e Sergio, dall’altro la nostra protagonista avrà dei dubbi sulla donna per via dei reati penali che ha commesso (quando era giovane) insieme al marito Jorge, il fratello di Tirso finito in carcere dopo aver ucciso un uomo.

Un Altro Domani, spoiler: Julia assume Olga!

In ogni caso, possiamo anticiparvi che Julia cambierà idea appena Olga le farà presente che è cambiata e che ha necessariamente bisogno del lavoro perché intende restare nel paesello e fare definitivamente pace con Erik. Tali parole faranno centro nel cuore della Infante, che assumerà la donna pur nutrendo ancora dei dubbi su di lei.

Col trascorrere degli episodi, Julia si convincerà della sua scelta? Per ora è certo che la giovane si confronterà con Elena sulla questione e non riuscirà a sotterrare del tutto i suoi dubbi…