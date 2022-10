Spoiler Un altro domani: Julia si pente di aver licenziato Elena

Nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani tutti i riflettori saranno puntati su Elena Prieto (Aida de la Cruz). Come abbiamo segnalato nei nostri precedenti post, la donna resterà infatti senza lavoro poiché Julia Maria Infante (Laura Ledesma) deciderà di licenziarla per porre fine ai loro contrasti e salvaguardare l’amicizia che intrattengono. Tuttavia, la nostra protagonista si pentirà subito della decisione avventata che ha preso e cercherà di ritornare sui suoi passi…

Un Altro Domani, news: ecco perché Julia licenzierà Elena

Il rapporto tra Elena e Julia comincerà a peggiorare quando la Infante dovrà pagare una grossa multa, avendo dimenticato di pagare le assicurazioni di tutti i dipendenti della bottega di mobili. Visto che per risparmiare sui costi non vorrà prendere minimamente in considerazione l’idea di licenziare la Prieto, come invece la madre Diana (Cristina de Inza) e il compagno Sergio (Miguel Brocca) le consiglieranno di fare, Julia penserà di ridurre l’orario di lavoro e lo stipendio dei suoi sottoposti, almeno finché il debito non sarà stato saldato.

Tuttavia, la tensione non farà altro che aumentare quando, a causa della drastica riduzione degli orari, Elena e tutti gli altri non saranno in grado di consegnare un’importantissima commissione di mobili, che verrà rispedita indietro per via dei grossi problemi di fabbricazione che avranno gli stessi. Tra le due amiche si verrà quindi a creare un aspro litigio a cui Julia – con immenso rammarico – risponderà col licenziamento di Elena. Una mossa che, a suo dire, porterà a salvaguardare almeno il rapporto amichevole con la Prieto….

Un Altro Domani, trame: Sergio prende il posto di Elena nel mobilificio

…E invece Elena non capirà fino in fondo la scelta di Julia e si comporterà con lei in maniera piuttosto fredda, pur esortando la figlia Maria (Kenai White) a svolgere il suo lavoro come se nulla fosse successo. Comunque sia, l’assenza della Prieto si farà sentire fin dalle prime ore perché né Maria e né tanto meno Cloe (Gloria Ortega) e Ribero (Mario Garcia) saranno in grado di coprire le sue mansioni.

A quel punto, Julia non avrà altra scelta se non quella di assegnare a Sergio i compiti di Elena, ma l’uomo farà flop su tutta la linea e prenderà alcune iniziative di testa sua, finendo per indispettire ancora di più la Infante. Date tutte queste problematiche, Julia capirà che non può fare a meno di Elena e penserà di riassumerla, dopo aver chiarito a Sergio che continuerà a lavorare per lei ma nel reparto contabile dell’azienda.

Un Altro Domani, spoiler: Julia chiede a Elena di tornare a lavorare per lei ma…

Julia farà quindi mea culpa e, dopo averle chiesto perdono con il “cuore in mano” per come si è comportata, chiederà alla Prieto di tornare nel mobilificio. Tuttavia, anche se deciderà di perdonare l’amica, Elena risponderà negativamente alla richiesta della Infante, visto che nel frattempo avrà trovato un altro impiego e non vorrà più mischiare la vita personale a quella professionale.

Insomma, anche se farà ammenda, Julia non potrà contare sul ritorno in fabbrica di Elena. Come risolverà quindi la rischiosa questione della bottega di mobili?