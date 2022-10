Un Altro Domani anticipazioni: Julia si sente prevaricata da Sergio e…

Non sarà soltanto il divorzio dei genitori Oscar (Manuel Regueiro) e Diana (Cristina de Inza) ad impensierire Julia Maria Infante (Laura Ledesma) nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani. La ragazza entrerà infatti in rotta di collisione con il compagno Sergio Cuevas (Miguel Brocca), che continuerà a non rispettare il suo ruolo di capo nella bottega di mobili. Una situazione che peggiorerà esponenzialmente appena Julia – al posto di Elena (Aida de la Cruz) – deciderà di assumere Olga (Monica Miranda), la madre di Erik (Alex Mola) e cognata di Tirso (Oliver Ruano).

Un Altro Domani, news: Julia e il divorzio di Oscar e Diana

Se avete letto i nostri post precedenti, sapete già che Oscar deciderà di chiedere il divorzio a Diana per via della relazione che avrà avviato con Lian, una sua collaboratrice cinese. Dato che la consorte farà fatica a dire la verità a Julia, l’Infante Senior si presenterà a sorpresa a Robledillo con la sua amante, ma Diana farà di tutto per evitare che parli alla loro “erede”.

Tuttavia, col trascorrere delle giornate, alla fine sarà proprio Diana a parlare a Julia del rapporto tra Oscar e Lian. Inizialmente, la Infante sarà sconvolta dalla situazione venutasi a creare, ma alla fine comprenderà il punto di vista del padre, che le spiegherà quanto lui e la madre fossero infelici da diversi anni. Tuttavia, contemporaneamente a tutto ciò, la nostra protagonista dovrà affrontare anche diversi problemi lavorativi…

Un Altro Domani, trame: Olga e Sergio sempre più complici

La faccenda comincerà infatti a complicarsi nel momento in Julia assumerà Olga perché avrà assolutamente bisogno di una sostituta di Elena. Dato che sarà prevenuta nei riguardi dell’ultima arrivata, a causa dei problemi legali che ha avuto prima dell’arresto del marito Jorge, la Infante non smetterà di guardare con sospetto Olga, a differenza di Sergio che instaurerà con lei un rapporto tutto sommato amichevole e complice.

Julia farà quindi fatica a nascondere il proprio disappunto di fronte a tutto ciò. E finirà per esplodere definitivamente quando Olga e Sergio acquisteranno senza la sua autorizzazione alcuni strumenti per migliorare il lavoro nella bottega!

Un Altro Domani, spoiler: Julia furiosa con Sergio

Come facilmente prevedibile, Julia andrà su tutte le furie perché Sergio non avrà tenuto conto per l’ennesima volta del suo punto di vista, non rispettando tra l’altro il fatto che è lei il capo dell’impresa. Delusa dall’atteggiamento del compagno, la Infante non vorrà dunque ascoltare alcun tipo di spiegazione e finirà per discutere in continuazione con Sergio.

Inutile dire però che l’incomprensione nata sarà soltanto la punta dell’iceberg di un rapporto, quello tra Julia e Sergio, che in realtà non è mai stato sanato del tutto. La crisi per la coppia sarà dunque dietro l’angolo…