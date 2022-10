Il momento di passione che vivrà con la sua amata Carmen Villanueva (Amparo Pinero) causerà più di un grattacapo a Kiros Nsue (Ivan Mendes). Non a caso, nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, il giovane verrà messo in guardia persino dal “collega” Mabalé (Borè Buika) riguardo al suo rapporto “proibito” con la signorina…

Un Altro Domani, news: Carmen e Kiros fanno l’amore

Come abbiamo già avuto modo di anticipare in precedenza ai nostri lettori, Carmen e Kiros cominceranno a vedersi di nascosto quando, per evitare altre rappresaglie da parte della dark lady Patricia Godoy (Silvia Acosta), la ragazza accetterà di riprendere la relazione con Victor Velez de Guevara (Jon Lopez) finché non avrà la possibilità di scappare insieme all’uomo che ama.

Dato che prenderanno insieme la decisione della “messinscena” ai danni del povero Victor, Carmen e Kiros saranno decisamente in sintonia e una sera, al termine dell’orario di lavoro, non riusciranno a reprimere la reciproca attrazione che sentono. I due ragazzi faranno così per la prima volta l’amore, anche se un personaggio misterioso si troverà ad assistere al loro particolare momento di intimità…

Un Altro Domani, trame: Mabalé mette Kiros sull’avviso

Ma chi sarà lo “spione”? Il primo indizio sulla questione verrà dato inaspettatamente da Mabalé, il quale rimprovererà Kiros asserendo che un loro collega, il giorno prima, l’ha visto ridere e scherzare in maniera confidenziale con Carmen una volta terminata la giornata di lavoro.

Dato che quella stessa sera sarà andato “a letto” con Carmen, Kiros si farà prendere dal panico poiché temerà che l’operaio possa averlo visto in atteggiamenti compromettenti con la Villanueva. Proprio per questo, dopo aver tergiversato per qualche ora sulla questione, Kiros si troverà costretto a confessare a Mabalé che ha fatto l’amore con Carmen!

Un Altro Domani, spoiler: l’operaio ha davvero visto Carmen e Kiros mentre facevano l’amore?

Dopo averlo rimproverato per essersi lasciato andare con la signorina nella fabbrica, dove avrebbe potuto esserci chiunque, Mabalé cercherà così di rasserenare Kiros, che di primo acchito vorrà andare da Carmen per rivelarle quanto starà accadendo con il suo collega. Tuttavia, Mabalé si rifiuterà di dire a Kiros il nome dell’operaio che lo ha visto in compagnia di Carmen, lasciandolo di fatto in preda a mille dubbi.

In ogni caso, il collega avrà davvero visto Carmen e Kiros mentre facevano l’amore oppure il testimone scomodo sarà qualcuno di molto più pericoloso? Bisognerà osservare con attenzione le puntate successive per risolvere l’enigma…