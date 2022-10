Nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, la difficile relazione tra Julia Maria Infante (Laura Ledesma) e Sergio Cuevas (Miguel Brocca) sembrerà nuovamente arrivare ad un punto di non ritorno. Non a caso, la nostra protagonista si arrabbierà tantissimo a causa di un gesto del suo compagno…

Un Altro Domani, news: Julia assume Olga

Le prime avvisaglie di scontro si avvertiranno quando Julia apprenderà che il padre Oscar (Manuel Regueiro) sta divorziando dalla madre Diana (Cristina de Inza), motivo per cui ha iniziato una relazione con la sua socia cinese Lian. Inizialmente sotto shock, la Infante cercherà di non pensare più di tanto alla questione e si concentrerà sul lavoro, visto che avrà bisogno di una dipendente in grado di sostituire Elena Prieto (Aida de la Cruz) nelle sue mansioni.

Seppur con qualche dubbio, Julia deciderà quindi di assumere Olga (Monica Miranda), la cognata di Tirso (Oliver Ruano) e madre del giovane Erik (Alex Mola). Una scelta della quale la nostra protagonista si pentirà subito, soprattutto appena noterà che Sergio passa tantissimo tempo in compagnia della neo-assunta.

Un Altro Domani, trame: Julia è gelosa dell’amicizia tra Sergio e Olga?

Nello specifico, la goccia che farà traboccare il vaso sarà un’iniziativa di Sergio che, in quanto socio della bottega di mobili, comprerà alcuni attrezzi che Olga gli avrà consigliato, ciò senza chiedere a Julia il suo parere. Neanche a dirlo, la Infante andrà su tutte le furie perché si sentirà prevaricata nel suo ruolo di capo e inviterà Cuevas a stare al suo posto.

Da un lato Sergio riterrà quindi che la Infante se la stia prendendo con lui a causa del dolore che prova per il divorzio dei suoi genitori, dall’altro sarà abbastanza chiaro che Julia prova invece una sorta di gelosia nei riguardi di Olga, visto che non riuscirà proprio a sopportarla nemmeno negli orari di lavoro. Dati questi presupposti, la tensione già evidente peggiorerà ancora…

Un Altro Domani, spoiler: Sergio cerca di leggere il diario di Carmen e…

Il rapporto tra Sergio e Julia subirà infatti una nuova battuta d’arresto quando l’uomo cercherà di leggere il diario della nonna Carmen (Amparo Pinero), che la compagna custodisce gelosamente poiché lo considera parte integrante di un’intimità che non vuole condividere con nessuno. Proprio quanto starà per addentrarsi nella lettura dello stesso, Sergio verrà sorpreso dal rientro improvviso a casa della Infante, tant’è che nasconderà il diario sotto le coperte.

Anche se cercherà di fare il possibile per portarla via dalla stanza e riporre nuovamente il diario nel primo cassetto del comodino, Julia alla fine scoprirà ciò che Sergio stava per fare e litigherà aspramente con lui. Una discussione furente che si concluderà quando la Infante, stizzita, andrà a dormire nel divano del salone.

Una vera e propria crisi che Sergio non saprà come gestire, al contrario di Elena che, in un successivo confronto con lei, capirà qual è la vera ragione per cui l’amica Julia è così tanto infastidita nell’ultimo periodo. Per ora possiamo anticiparvi che tutto ciò non avrà infatti a che fare con Sergio, ma con qualcosa – o per meglio dire qualcuno – collegato a Olga….