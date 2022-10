Nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, a causa di una confidenza di troppo di Ines Acevedo (Barbara Oteiza), si inasprirà ulteriormente il difficile legame tra Ventura Velez de Guevara (Iago Garcia) e suo figlio Victor (Jon Lopez). Un contrasto nel quale, seppure con due ruoli totalmente differenti, si inseriranno presto anche la dark lady Patricia Godoy (Silvia Acosta) e Carmen Villanueva (Amparo Pinero)…

Un Altro Domani, news: Ines confessa qualcosa a Victor

Tutto partirà quando Ines confesserà a Victor che il padre Ventura sta rifornendo gli africani di armi per preparare una sommossa contro il governo spagnolo, che restituirà alla Guinea la libertà che ha perduto. Dato che tutti i Velez de Guevara verrebbero accusati di alto tradimento verso la Spagna qualora la sommossa dovesse avvenire, Victor penserà addirittura di denunciare Ventura prima che sia troppo tardi, ma desisterà dal suo intento su esplicita richiesta di Ines.

Al termine di un confronto con il genitore, che non verrà mostrato integralmente (almeno inizialmente) ai telespettatori, il ragazzo farà dunque un gesto inaspettato nei riguardi di Carmen…

Un Altro Domani, trame: Victor lascia Carmen ma…

Eh sì: se avete letto i nostri post precedenti, sapete infatti già che Victor deciderà di porre fine alla sua relazione con Carmen, limitandosi a precisare di avere ormai capito che non si fidano l’uno dell’altra e che quindi è inutile continuare ad andare avanti con i preparativi di un matrimonio che finirà per rendere infelici entrambi.

Da un lato Carmen prenderà in maniera spensierata la rottura e arriverà a proporre a Kiros (Ivan Mendes) di fuggire insieme, ricevendo a sorpresa un no come risposta; dall’altro sarà chiaro che Victor ha mentito riguardo ai reali motivi che l’hanno spinto a interrompere ogni tipo di rapporto con la Villanueva. La prima ad avere dei dubbi in tal senso sarà infatti la domestica Enoa (Edith Martinez Val), che cercherà di offrire il suo supporto al rampollo…

Un Altro Domani, spoiler: Ventura minaccia Victor

In ogni caso, non bisognerà attendere tanto tempo per risolvere il “mistero”: un flashback svelerà infatti che, nel bel mezzo di un tesissimo confronto, Ventura ha minacciato Victor, dichiarando di essere disposto a fare del male alla cosa a cui tiene di più, ossia Carmen, qualora dovesse portare alla luce la sommossa contro la Spagna che sta organizzando.

Il piano di Ventura in realtà è stato pensato da Patricia, la quale riuscirà a far sì che Victor le confessi di essere stato minacciato dal padre. Insomma, anche questa volta la cattiva numero uno della telenovela, rimasta coinvolta nel traffico d’armi, riuscirà a muovere le fila senza destare alcun tipo di sospetto. E la situazione diventerà sempre più difficile da sostenere per il povero Victor…