Un Altro Domani anticipazioni: Victor lascia Carmen!

Fin dal primo minuto, il futuro matrimonio tra Victor Velez de Guevara (Jon Lopez) e Carmen Villanueva (Amparo Pinero) è stato decisamente in bilico. Non a caso, nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, sarà il ragazzo a porre fine al suo fidanzamento con la figlia di Francisco (Sebastian Haro). Vediamo insieme per quale ragione…

Un Altro Domani, news: Kiros e Carmen fanno l’amore

La storyline, a dir poco complicata, partirà nel momento in cui Carmen e Kiros Nsue (Ivan Mendes) si faranno prendere dalla passione e faranno per la prima volta l’amore all’interno della fabbrica. Tale momento, come il ragazzo avrà modo di apprendere da Mabalé (Boré Buika), verrà osservato da un misterioso collega di Kiros, il quale inizierà a mandare dei messaggi intimidatori per fargli sapere di avere ormai scoperto che ama una donna bianca.

Anche se Mabalé gli dirà di non fare menzione a Carmen della questione, Kiros non se la sentirà di mentire alla sua “amata” e per questa ragione le farà presente che un operaio ha scoperto il loro scottante segreto e lo sta minacciando. Un vero e proprio “pericolo”, che sarà seguito da un successivo colpo di scena…

Un Altro Domani, spoiler: Victor lascia Carmen

In una serata come tante, Victor si presenterà infatti nel club notturno di Rio Muni e, tra lo stupore generale, comunicherà a Carmen di avere deciso di porre fine alla loro relazione, visto che ormai da un po’ di tempo ha capito che ormai hanno perso la fiducia reciproca. Anche se la Villanueva cercherà di chiedere una spiegazione più approfondita sulla rottura improvvisa, Velez de Guevara si rifiuterà di fornire ulteriori dettagli.

Lo strano atteggiamento potrebbe collegarsi ad un precedente sospetto di Carmen, la quale aveva iniziato a pensare che potesse essere proprio Victor l’uomo misterioso che l’ha vista mentre faceva l’amore con Kiros. Ciò non le impedirà però di essere felice…

Un Altro Domani, trame: altre minacce per Kiros in arrivo…

Eh sì: Carmen non potrà fare a meno di mostrare a Linda (Esperanza Guardado) il suo lato più spensierato appena prenderà consapevolezza del fatto di essere ritornata single senza aver mosso un dito, né tanto meno spezzato il cuore a Victor. La serenità della nostra protagonista potrebbe però subire un ulteriore contraccolpo appena Kiros riceverà delle nuove minacce sempre attraverso un bigliettino anonimo: cosa ci sarà scritto nello stesso?