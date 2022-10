Un Altro Domani anticipazioni: Kiros rifiuta di fuggire con Carmen, ecco perché

Dal momento in cui farà per la prima volta l’amore con Carmen Villanueva (Amparo Pinero), per Kiros Nsue (Ivan Mendes) la strada sarà tutta in salita. Non a caso, nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, l’operaio africano si troverà costretto a rifiutare di partire con la sua amata. Vediamo insieme per quale ragione…

Un Altro Domani, news: Kiros e i bigliettini intimidatori

Già sapete che Mabalè (Borè Buika) metterà al corrente Kiros del fatto che qualcuno ha assistito al suo pericoloso avvicinamento con Carmen avvenuto in fabbrica. A quel punto, nonostante il parere contrario dell’amico, il ragazzo metterà immediatamente la Villanueva sull’avviso, soprattutto quando inizierà a ricevere dei biglietti intimidatori nei quale lo “spione” gli farà presente di essere disposto a fare del male alla donna bianca che ama.

Sempre più preoccupato per la situazione venutasi a creare, Kiros cercherà ad ogni costo di proteggere Carmen, ma tutto ciò finirà per sfuggirgli di mano. Tutto si verificherà a causa di una decisione repentina del “rivale in amore” Victor Velez de Guevara (Jon Lopez).

Un Altro Domani, trame: Victor mette fine alla relazione con Carmen

Senza un motivo apparente, il figlio di Ventura (Iago Garcia) e Ines Acevedo (Barbara Oteiza) deciderà infatti di mettere fine alla sua relazione con Carmen, asserendo di aver capito che è inutile andare avanti perché l’uno non si fida dell’altra. Dato che in fondo avrà sempre amato Kiros, la Villanueva si farà andare bene la strampalata spiegazione del giovane Velez de Guevara, ma farà fatica a nascondere la sua contentezza di fronte all’amica Linda Grisel (Esperanza Guardado).

Forte della posizione di “vantaggio” che Victor le avrà dato, Carmen ribadirà così al padre Francisco (Sebastian Haro) che ora è libera di comportarsi come meglio sente, specificando che avrebbero finito per essere infelici entrambi qualora fossero realmente arrivati al matrimonio. Proprio per questo, la ragazza vorrà riprendere in mano il prima possibile la sua vita e proporrà a Kiros di fuggire insieme a lei. La risposta del giovane non sarà però quella che Carmen si aspettava…

Un Altro Domani, spoiler: Kiros rifiuta di scappare con Carmen!

Date le continue minacce che starà ricevendo attraverso i bigliettini anonimi (cosa di cui peraltro Carmen non sarà stata affatto informata), Kiros non se la sentirà di esporre la ragazza ad un ulteriore pericolo e, pur consapevole di spezzarle il cuore, le dirà di non essere pronto a fuggire con lei e le chiederà del tempo per riflettere al meglio sul da farsi, pur ribadendole che la ama più di se stesso.

Carmen non aveva minimamente preso in considerazione la possibilità di una risposta del genere, tant’è che resterà attonita di fronte alla volontà di Kiros. Sarà la punta dell’iceberg di una situazione che diventerà sempre più spinosa, in primis quando emergerà il reale motivo per cui Victor ha messo fine alla relazione con la Villanueva. Per ora possiamo dirvi che il rampollo avrà agito in quel modo sotto ricatto… ma da parte di chi?