Un posto al sole anticipazioni: Marina in trappola, Fabrizio sempre più folle. E Roberto?

La strana “dolcezza” manifestata da Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti) nelle recenti puntate di Un posto al sole ha lasciato ora spazio ad una terribile verità: è stato proprio l’imprenditore a orchestrare l’avvelenamento ai danni di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), avvelenamento che alla fine ha visto anche Marina Giordano (Nina Soldano) rischiare la vita.

Ci aveva dunque visto giusto la stessa Marina, che aveva avuto qualche fugace sospetto sull’ex marito: “Ma tu che ci facevi lì?“, gli aveva detto in ospedale dopo che proprio Fabrizio aveva salvato lei e Ferri, arrivando in modo fin troppo provvidenziale nella villa dove i due si erano sentiti male dopo aver bevuto lo champagne avvelenato…

Un posto al sole, spoiler: Roberto Ferri capirà che Marina è in pericolo?

Col senno di poi, si potrebbe pensare che Rosato aveva probabilmente contato sul fatto che Marina – ex alcolista – non si sarebbe neanche avvicinata alla bottiglia, e che solo Roberto ci sarebbe cascato. Invece non è stato così e Fabrizio, quando si è ritrovato a salvare Marina, è dovuto intervenire anche in favore del suo rivale pur di non dare nell’occhio. Questa ricostruzione è finora la più accreditata tra i fan della soap, vedremo se le spiegazioni che verranno fornite nei prossimi episodi la confermeranno.

Comunque sia, il piano di Fabrizio non ha funzionato e di conseguenza l’uomo, come avete visto, ha rapito Marina: lei ora è prigioniera del suo ex mentre Roberto – pur avendo già notato qualcosa di strano – crede che la sua amata si trovi fuori Napoli per lavoro.

Solo nella puntata di stasera (17 ottobre), Marina si risveglierà e capirà di trovarsi in un incubo per colpa di Fabrizio, mentre domani Roberto riceverà una lettera che – come annunciano le trame – “ha il sapore di un addio“. Insomma, il re del pastificio sembra aver abilmente pensato a tutto e vi anticipiamo che la sua lucida follia tenderà ad aumentare col passare dei giorni.

Insomma, avrete già compreso che la prigionia di Marina non sarà brevissima: come andrà a finire? Quel che è certo è che Roberto Ferri inizierà pian piano a trovare sempre più strano quel che è accaduto e a un certo punto capirà finalmente che l’allontanamento dalla città della Giordano potrebbe nascondere qualcosa di inquietante…