Un posto al sole anticipazioni: arrivano Rosa e Manuel (Daniela Ioia e Manuel D’Angelo)

Una regola non scritta delle soap è che, quando si comincia a nominare frequentemente qualcuno, quel “qualcuno” prima o poi irrompe in scena. Ed è quel che accadrà tra pochi giorni a Un posto al sole, dove la storyline di Damiano (Luigi Miele) si arricchisce di due novità.

Non vi sarà sfuggita una certa malinconia latente dimostrata finora dal giovane agente di scorta, che con la sua ex ha dei problemi che poi si ripercuotono sul rapporto col figlioletto Manuel (Manuel D’Angelo). Ebbene, come vi avevamo anticipato in tempi non sospetti, a breve conosceremo questi due personaggi. Cosa accadrà a quel punto?

Spoiler Upas: Viola conosce Rosa e Manuel

Tutto inizierà da Viola (Ilenia Lazzarin), che – nel tentativo di aiutare Damiano – farà la conoscenza di Rosa e Manuel e, come dicono le anticipazioni, verrà messa in ansia più dalla madre che dal figlio. Come mai? Quel che è certo è che di Rosa si noterà sin da subito un atteggiamento strano e particolare, cosa che farà preoccupare non poco la Bruni…

Quanto al piccolo Manuel, il nuovo bimbo della soap avrà modo quanto prima di conoscere Antonio (Eduardo Scafora), il figlio di Viola, ma tra i due non sembrerà scattare una grande amicizia…

Nuova storia in arrivo, dunque, e nuovi interpreti ai nastri di partenza: a impersonare Rosa sarà Daniela Ioia, attrice di tv, teatro e cinema già vista in fiction come Gomorra, I bastardi di Pizzofalcone e Mare Fuori 3.