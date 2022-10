Una Vita anticipazioni: Alodia lascia Ignacio, lui è disperato!

Quando scoprirà che l’adorato marito Ignacio Quiroga (Marco Caceres) ha un’amante, per l’altezzosa Alodia Exposito (Abril Montilla) sarà un duro colpo da digerire. Proprio per questo, nelle puntate finali di Una Vita, la ragazza cercherà conforto negli “zii” Bellita (Maria Gracia) e Josè Miguel (Manuel Bandera), che si schiereranno immediatamente dalla sua parte. Tuttavia, Ignacio si mostrerà seriamente pentito per ciò che ha fatto…

Una Vita, news: Alodia scopre il tradimento e lascia Ignacio!

Tutto partirà nell’istante in cui, dopo aver sentito una conversazione telefonica, Alodia beccherà Ignacio in compagnia dell’amante Maria Elisa nei pressi della pensione di Servante (David V. Muro), luogo dove era solito incontrarsi di nascosto con lei grazie ad un accordo segreto stretto con l’ex portinaio. Ovviamente, la Exposito reagirà sdegnata alla prova concreta del fatto che il marito la tradisce, motivo per cui non esiterà a schiaffeggiarlo in piena calle Acacias.

Da un lato il Quiroga cercherà di giustificarsi, comunicando in modo strampalato alla consorte che Maria Elisa è una sua lontana cugina, dall’altro Alodia non crederà ad una sola parola di Ignacio e lascerà la casa in cui si era trasferita da poche settimane con lui. Visto che non avrà un posto dove stare, la donna troverà rifugio da Bellita e Josè Miguel, raccontando loro ciò che il consorte le ha fatto!

Una Vita, spoiler: Ignacio cerca di farsi perdonare da Alodia ma lei non ne vuole sapere!

Sentito il racconto di Alodia, Bellita sarà profondamente delusa dalle azioni del nipote, tant’è che lo rimprovererà in malo modo appena se lo ritroverà davanti. In tal senso, Ignacio cercherà di spiegare in lacrime alla zia e a Josè Miguel che vorrebbe tanto essere fedele ad Alodia, anche se la sua “natura” glielo impedisce.

Una giustificazione che farà infuriare ancora di più la Del Campo, mentre Alodia eviterà ogni tipo di confronto con Ignacio perché non vorrà più saperne di lui. Insomma, il rapporto tra i due sembrerà essere arrivato ad un punto di rottura definitivo, cosa che il Quiroga non riuscirà a cambiare nemmeno facendo recapitare tantissimi doni alla sua amata.

Una Vita, trame: Alodia chiede perdono a Casilda e Maruxiña

Nonostante tutto il trambusto, la trama avrà anche un risvolto più che positivo: dopo aver ricevuto conforto anche dalle domestiche Maruxiña (Isabel Garrido) e Casilda (Marita Zafra), Alodia chiederà perdono per come si è comportata con loro, sottolineando che le ha maltrattate e ha fatto l’altezzosa soltanto poiché credeva che quello fosse l’unico modo per essere alla pari di un medico come Ignacio!

Casilda e Maruxiña accetteranno le scuse di Alodia e le diranno che, da quel momento in avanti, potrà confidarsi con loro, visto che sono sue amiche. Una rappacificazione in piena regola, in vista del gran finale della telenovela. Ma, prima del capolinea, Alodia troverà la forza di perdonare anche Ignacio?