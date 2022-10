Spoiler Una vita: Ignacio scoperto dalla moglie, schiaffo in arrivo!

Le tresche clandestine, prima o poi, vengono a galla, soprattutto se si è “felicemente” sposati. E’ questo che capiterà al dottor Ignacio Quiroga (Marco Caceres) nelle ultimissime puntate di Una Vita, dato che verrà colto in compagnia dell’amante Maria Elisa (Laura Toledo) dalla moglie Alodia Exposito (Abril Montilla). Un evento che metterà in pericolo il suo matrimonio pieno zeppo di menzogne…

Una Vita, news: Ignacio e l’accordo con Servante

Se vi è capitato di leggere i nostri post precedenti, sapete che la storyline partirà nel momento in cui Alodia e Ignacio lasceranno la casa degli zii Bellita (Maria Gracia) e Josè Miguel (Manuel Bandera) per trasferirsi finalmente nel loro appartamento. A quel punto, visto che era solito incontrare lì Maria Elisa, il medico non avrà più un posto per i suoi “momenti di passione extraconiugali”.

In cerca di una soluzione, Ignacio siglerà quindi un patto con Servante (David V. Muro) che, in cambio di ingenti mance, darà ospitalità “segreta” a lui e Maria Elisa nella pensione che gestisce con la moglie Fabiana (Inma Perez Quiros). L’idillio durerà però molto poco…

Una Vita, spoiler: Alodia scopre che Ignacio la tradisce!

Oltre a destare dei sospetti in José Miguel, che si domanderà per quale ragione il nipote si trovi sempre ad Acacias quando prima del trasferimento faceva di tutto per non restarci, possiamo anticiparvi che Ignacio verrà scoperto anche da Alodia, che si troverà ad origliare una sua conversazione telefonica “spinta” con Maria Elisa.

In quel preciso istante, la Exposito fuggirà in preda ad una crisi di pianto, ma il giorno successivo farà in modo di incontrare il marito proprio quando starà per entrare nella pensione con la sua amante. Inizialmente, Ignacio tenterà di giustificarsi asserendo che Maria Elisa è una sua lontana cugina, ma Alodia non cadrà nel tranello e gli darà uno schiaffo in pieno volto, annunciandogli che non vuole rivederlo mai più per nessun motivo.

Una Vita, trame: Ignacio e Alodia riusciranno a riappacificarsi?

La brutta scoperta da parte di Alodia avverrà quando ormai mancheranno soltanto sei puntate al gran finale della telenovela iberica. Prima dell’ultimo episodio, i due coniugi riusciranno a riappacificarsi oppure il loro matrimonio potrà considerarsi definitivamente concluso?