In che modo si concluderà la storyline di Una Vita che ha per protagonisti i giovani Azucena Rubio (Judith Fernandez) e Guillermo Sacristan (Julio Pena)? La risposta arriverà nelle puntate finali della telenovela, ossia nel momento in cui la ragazza sembrerà volersi trasferire in Francia per inseguire il suo sogno di diventare un ballerina di fama internazionale…

Una Vita, news: Azucena viene ingaggiata al balletto di Parigi!

Le anticipazioni segnalano che tutto comincerà quando Azucena passerà un’audizione per il balletto di Parigi, ragione per la quale dovrà trasferirsi nella capitale entro pochi giorni. Anche se la notizia gli spezzerà il cuore, Guillermo non se la sentirà di bloccare l’eventuale ascesa professionale della sua amata e, contando sul supporto emotivo di nonna Inma (Inma Sancho), darà il suo benestare affinché Azucena si trasferisca in Francia per un periodo di tempo indeterminato.

Il Sacristan si convincerà così del fatto che potrà andare a trovare la sua amata all’estero ogni volta che lo vorrà, ma sarà abbastanza chiaro che in realtà teme di perderla pian piano a causa della distanza.

Una Vita, trame: la partenza di Azucena

Forte di questa consapevolezza, anche se farà fatica a nasconderle la sua evidente tristezza, Guillermo saluterà Azucena nel giorno previsto per la partenza a Parigi. Nelle ore successive il ragazzo non potrà però fare a meno di dispiacersi, visto che sottolineerà a nonna Inma che difficilmente potrà sopportare l’idea di non vedere più la Rubio ogni giorno a calle Acacias, pronta ad amarlo e sostenerlo.

In tal senso, c’è da dire che Inma cercherà a suo modo di stare vicino al nipote, ma fortunatamente non ce ne sarà affatto bisogno….

Una Vita, spoiler: Azucena ritorna ad Acacias!

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che, nemmeno 24 ore dopo, Azucena ritornerà infatti ad Acacias, rinunciando alla sua carriera professionale, perché non riuscirà a stare lontana da Guillermo! Insomma, per i due ragazzi ci sarà un lieto fine romantico con un futuro – che non vedremo per via dell’epilogo della telenovela – tutto da scrivere. Resta però da capire come prenderà Hortensia (Amaia Lizzarralde) l’ennesimo colpo di testa della figlia…