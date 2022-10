Una Vita anticipazioni: Dori e Felipe si riavvicinano? Ecco come andrà

Al cuore non si comanda, soprattutto quando ci sono in gioco dei veri sentimenti. Nelle ultimissime puntate di Una Vita, i telespettatori assisteranno infatti ad un riavvicinamento tra Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) e l’infermiera Dori Navarro (Leonor Martin). Un primo passo per il tanto agognato lieto fine della coppia…

Una Vita, news: Dori fa un gesto sorprendente per Dori

Tutto partirà quando Dori deciderà di non spedire a Ginevra la relazione che ha scritto sui progressi raggiunti da Felipe (a distanza di tanti anni dall’attentato anarchico da lui vissuto): un gesto che la Navarro – pur consapevole di stare perdendo la borsa di studio – deciderà di compiere poiché spinta dai reali sentimenti che sente per l’Alvarez Hermoso.

Quest’ultimo quindi, appena gli verrà recapitato il plico con la relazione di Dori, non saprà come comportarsi a riguardo, poiché in fondo sarà ancora amareggiato dal fatto che la donna, inizialmente, gli si è avvicinata soltanto per un secondo fine, facendosi poi sfuggire la situazione di mano quando si è innamorata realmente di lui.

Una Vita, trame: Dori sta per lasciare Acacias

Partendo da questi presupposti, la trama diventerà una vera e propria corsa contro il tempo, visto che Dori annuncerà a Casilda (Marita Zafra) e alle altre domestiche della soffitta che sta per lasciare Acacias con l’intenzione di rifarsi una vita in un altro paesino spagnolo (ciò perché, come già detto, senza la relazione non verrà assunta a Ginevra e, di conseguenza, non potrà continuare a studiare).

Una partenza a cui Felipe, almeno nei primi istanti, sembrerà non reagire, salvo poi far recapitare in extremis una lettera a Dori in cui prenderà appuntamento con lei…

Una Vita, spoiler: Dori e Felipe si baciano!

Nell’incontro che si verrà a creare, Felipe riconsegnerà a Dori la tesi, invitandola a spedirla a Ginevra poiché non vuole che per colpa sua rinunci al sogno per cui ha lottato per tantissimo tempo. Una bella azione da parte dell’ex avvocato, che sorprenderà la Navarro: quest’ultima inizialmente cercherà di tirarsi indietro dalla proposta che le è stata fatta, ma poi le cose prenderanno un’altra piega!

Eh sì: il momento si tingerà presto di romanticismo e culminerà in un bacio appassionato tra Dori e Felipe. I problemi della coppia sembreranno quindi sparire, anche se resterà un grosso dubbio: cosa ne sarà infatti dell’amore sorto quando la Navarro dovrà partire per Ginevra?