Una Vita anticipazioni finale: Susana e Armando tornano ad Acacias e…

Nel corso dell’episodio finale di Una Vita, in onda su Canale 5 tra pochi giorni, i telespettatori avranno modo di rivedere anche due volti amati della telenovela. Quando le vicende di Acacias staranno per giungere a conclusione, Armando Caballero (Antonio Lozano) e sua moglie Susana (Amparo Fernandez) torneranno infatti a riaffacciarsi nel quartiere e proporranno un vantaggioso affare a Rosina Rubio (Sandra Marchena) e Liberto Mendez (Jorge Pobes)…

Una Vita, news: Liberto riceve una strana missiva

La storyline inizierà a delinearsi quando, in una giornata come tante altre, una società statunitense si metterà in contatto con Liberto per chiedergli di presentarsi nella sede spagnola al fine di fare un colloquio. Dato che in passato sarà caduto in affari poco vantaggiosi e potenzialmente fallimentari, l’uomo non saprà come comportarsi di fronte a tale proposta e chiederà un consiglio a Rosina sul da farsi.

Da un lato la Rubio inviterà il marito ad andare lì per capire di che cosa si tratta (pur raccomandandogli la massima prudenza), dall’altro Mendez accetterà il consiglio della consorte ma continuerà ad avere dei dubbi: capirà infatti che l’azienda ha bisogno di finanziatori per portare avanti l’esportazione di aceto all’estero. I dubbi di Liberto troveranno però presto pace…

Una Vita, spoiler: Armando e Susana tornano ad Acacias e…

Appena si presenteranno ad Acacias, annunciando ai felicissimi Rosina e Liberto che sono tornati per restare, Armando e Susana comunicheranno agli amici che si nascondono loro dietro l’offerta che è arrivata al Mendez. Quest’ultimo saprà quindi di potersi fidare della proposta, ma al tempo stesso dovrà fare qualche calcolo per capire se effettivamente lui e Rosina possano entrare a far parte di quell’affare.

Sfortunatamente, le finanze economiche di cui dispongono costringeranno Liberto a dare una risposta negativa ai coniugi Caballero, ma anche in questo caso tutto si rivolgerà per il meglio!

Una Vita, trame: la proposta di Casilda!

Eh sì: dato che avrà vinto alla lotteria esattamente come Fabiana (Inma Perez Quiros) e Servante (David V. Muro), Casilda chiederà a Rosina e Liberto di poter mettere lei la parte pecuniaria mancante, entrando così a far parte della società che intendono formare con Susana e Armando.

Casilda non rinuncerà al suo ruolo di domestica, perché non se la sentirà di abbandonare la famiglia Rubio che ha sempre visto come se fosse la sua, ma dunque diverrà a tutti gli effetti la socia di Rosina e Liberto ed anche di Susana e Armando, rafforzando ancora di più il suo rapporto con i quattro personaggi e sciogliendosi in un abbraccio carico di affetto per la Rubio (che credeva, data la vincita, che Casilda di lì a poco l’avrebbe abbandonata per dedicarsi ad un’altra attività lontana da lei e dalla città).

Comunque sia, possiamo anticiparvi che questa non sarà l’unica gioia che avrà per protagonista Rosina nell’ultimissimo episodio. Vi invitiamo dunque a leggere i nostri prossimi post per scoprire di cosa si tratta…