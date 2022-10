Nelle ultimissime puntate italiane di Una Vita la dark lady Genoveva Salmeron (Clara Garrido) potrà riabbracciare la giovane Gabriela (Lydia Pavon), la figlia che ha abbandonato. Tuttavia, fin dalle sue prime scene, l’ultima arrivata darà l’impressione di non avere proprio delle buone intenzioni nei confronti della madre…

Una Vita, news: ecco chi è Gabriela

Se vi è capitato di leggere i nostri post precedenti dedicati a questa storyline, sapete già che Genoveva ha dato alla luce Gabriela quando aveva appena 17 anni. Frutto dell’amore proibito con un uomo più grande di lei, la Salmeron ha preferito affidare la bambina alle cure della zia Enriqueta, che l’ha cresciuta nascondendole la verità sulle sue origini fino al giorno della sua morte.

Proprio per questo, appena scoprirà tutto quanto, Gabriela deciderà di presentarsi ad Acacias, apparentemente per riallacciare il rapporto con la madre. Una novità che la Salmeron accoglierà col sorriso, data la recente perdita del bimbo che aspettava dal defunto (almeno apparentemente!) marito Aurelio Quesada (Carlos de Austria).

Una Vita, trame: Genoveva presente Gabriela a Bellita e Rosina!

In tal senso, bisognerà fare particolare attenzione ai successivi atteggiamenti di Gabriela, che non addosserà nessuna colpa a Genoveva, sottolineando di non essere arrivata nel quartiere per rivangare il passato perché, in fondo, la Salmeron si è sempre presa cura di lei dando alla zia Enriqueta tutto il denaro che le era necessario per la sua istruzione e provvedere alle necessità che aveva.

Proprio per questo, la nostra Genoveva tenderà a fidarsi della “figliol prodiga” e la metterà al centro di ogni sua esigenza, svelando ai servitori Marcelo (Patxi Santamaria) e Luzdivina (Noelia Marlò) la sua vera identità. Una notizia che la donna darà anche alle sbalordite Bellita (Maria Gracia) e Rosina (Sandra Marchena), precisando che non ha mai parlato loro di Gabriela poiché non le hanno mai chiesto se aveva o meno una figlia. Partendo da questi presupposti, la trama si arricchirà di un altro clamoroso colpo di scena…

Una Vita, spoiler: Gabriela sta avvelenando Genoveva!

Eh sì: al termine di un’intensa giornata, Gabriela si offrirà volontaria per preparare alla madre un’infusione, nella quale metterà però del veleno che starà custodendo all’interno di un pendolo di una collanina che avrà indosso. Dopo ciò, la Salmeron Junior si metterà telefonicamente in contatto con una persona misteriosa, a cui dirà che sta procedendo con Genoveva esattamente come avevano preventivato.

Insomma, la mite Gabriela starà in realtà avvelenando l’ignara Genoveva; ma per quale motivo? E soprattutto con chi sarà in combutta per farla fuori?