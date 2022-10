Una Vita: un gesto di Dori spiazzerà Felipe! Tra i due è finita o no? Anticipazioni

Spoiler Una vita: la difficile situazione di Felipe e Dori

Prima del grande epilogo di Una Vita, che avverrà su Canale 5 presumibilmente a novembre, i telespettatori avranno modo di sapere quale sarà il destino di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) e dell’infermiera Dori Navarro (Leonor Martin). I due si troveranno infatti a vivere un momento di forte crisi, innescato dalle omissioni di cui la donna si sarà “macchiata”…

Una Vita, news: Dori e Felipe entrano in crisi

Come abbiamo avuto modo di approfondire in precedenza, il rapporto tra Dori e Felipe subirà una battuta d’arresto quando la donna riceverà una borsa di studio a Ginevra. A quel punto, la Navarro troncherà la sua relazione con l’Alvarez Hermos0, che non comprenderà per quale ragione l’abbia piantato in asso da un momento all’altro.

Dopo vari litigi e chiarimenti, Dori chiarirà così a Felipe di essersi avvicinata a lui poiché aveva bisogno di studiare da vicino un paziente colpito da un evento drammatico che gli ha scombussolato la vita. Parole a cui l’ex avvocato reagirà con sdegno, poiché capirà che la donna di cui si è innamorato si è avvicinata a lui soltanto perché aveva bisogno di una “cavia” da studiare per ottenere la borsa di studio. La coppia sembrerà quindi arrivare ad un punto di non ritorno…

Una Vita, trame: Dori sul punto di lasciare Acacias

Eh sì: dato che non vorrà affatto vanificare tutti i sacrifici che ha fatto per studiare all’estero, Dori preparerà nei minimi dettagli la sua partenza, ma per farlo dovrà prima chiedere a Felipe di trattenersi nella soffitta tutto il tempo che le sarà necessario per organizzare il suo soggiorno a Ginevra.

In questo lasso di tempo, Dori terminerà tra l’altro la relazione che ha preparato sul caso dell’Alvarez Hermoso, ma – quando starà per consegnarla – verrà colta da grandi sensi di colpa; ciò perché, essendo davvero innamorata di Felipe, non vorrà che il borghese continui a pensare di essere stato soltanto utilizzato…

Una Vita, spoiler: la mossa sorprendente di Dori!

Proprio per tale ragione, alla fine Dori farà un passo indietro e, tramite una missiva, metterà Felipe al corrente del fatto che non intende più consegnare la relazione, mettendo di fatto a rischio il suo futuro promettente a Ginevra come ricercatrice di psicanalisi. Una vera e propria mossa che spiazzerà Felipe. Come reagirà? La pace con Dori sarà dietro l’angolo o se la lascerà sfuggire?