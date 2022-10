Una Vita anticipazioni: Luzdivina tenta di baciare Marcelo! E lui?

Nelle ultimissime puntate italiane di Una Vita, i telespettatori assisteranno ad un’azione piuttosto avventata della cuoca Luzdivina Suarez (Noelia Marlò). La cuoca tenterà infatti di baciare il maggiordomo Marcelo Gatzañaga (Patxi Santamaria), generando la sua istintiva reazione di rifiuto.

Una Vita, news: Marcelo “salva” Luzdivina

Come vi abbiamo già anticipato in precedenza, la storyline partirà nel momento in cui si presenterà ad Acacias il giovane Higinio, il fratello minore di Luzdivina. Visto che sarà appena uscito dal carcere, l’uomo chiederà in primis dei soldi e dei viveri alle sorella, che otterrà senza fare troppa fatica, e in seguito pretenderà che lo aiuti a derubare i residenti di Acacias 38, spiegandogli in quali orari sono soliti uscire di casa, in modo da svaligiare i loro appartamenti con l’aiuto di un complice.

In questa situazione a dir poco complicata si inserirà quindi Marcelo che, captato il pericolo che rappresenta per Luzdivina, minaccerà Higinio con una pistola, invitandolo “caldamente” a lasciare il quartiere. Da quell’istante in avanti, il ragazzo non comparirà più nella soap, al contrario di Luzdivina che si sentirà ancora più riconoscente nei confronti di Gatzañaga.

Una Vita, spoiler: Luzdivina tenta di baciare Marcelo!

Questo porterà perciò ad un risvolto clamoroso della faccenda: possiamo anticiparvi che al culmine di un intenso dialogo, nel quale lo ringrazierà per come si è preso cura di lei fin dal primo giorno che ha messo piede nel rione, Luzdivina si farà prendere la mano e tenterà di baciare sulle labbra Marcelo, che sarà visibilmente sotto shock in seguito al suo gesto.

Da un lato la Suarez dirà al maggiordomo che si è innamorata di lui, tant’è che darà l’impressione di voler persino lasciare la città dopo il suo rifiuto; dall’altro Marcelo non vorrà comunque sia allontanarsi da Luzdivina e tenterà di convincerla a restare…

Una Vita, trama: Marcelo dà la sua spiegazione a Luzdivina

In un successivo incontro, Marcelo confesserà infatti a Luzdivina che potrà amarla soltanto platonicamente, sia per la loro grossa differenza d’età e sia per il fatto che è la “sosia” della defunta nipote Sara, motivo per cui vivrebbe malissimo un eventuale avvicinamento con lei. Insomma, per Luzdivina non ci sarà trippa per gatti, ma desisterà comunque dall’intenzione di partire (anche se sottolineerà all’uomo che non smetterà mai di amarlo).

Prima del grande epilogo, che avverrà due puntate dopo questo scambio di idee, Marcelo cambierà idea su Luzdivina o quest’ultima dovrà rassegnarsi definitivamente?