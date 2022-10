Una Vita: la morte (reale!) di Aurelio Quesada, anticipazioni

Un grave pericolo riguarderà Genoveva Salmeron (Clara Garrido) negli ultimissimi episodi di Una Vita. Oltre alla figlia Gabriela (Lydia Pavon), che l’avvelenerà in gran segreto seguendo le istruzioni di una misteriosa complice, la dark lady dovrà infatti fare i conti con il ritorno improvviso del marito Aurelio Quesada (Carlos de Austria), il quale – come facilmente immaginabile – non è morto nell’incendio scoppiato nei laboratori dopo il confronto con Rodrigo Lluch (Gonzalo Ramos).

Una Vita, news: Luzdivina vede Gabriela fare qualcosa di strano

La storyline partirà dall’istante in cui, tramite Bellita (Maria Gracia) e Rosina (Sandra Marchena), Genoveva farà in modo che tutti sappiano che Gabriela è sua figlia. Subito dopo questa rivelazione, la Salmeron comincerà a stare male ma, ovviamente, ignorerà che tutto quanto si deve alla “dolce” figlioletta, che le starà appunto somministrando in gran segreto del veleno per condurla pian piano alla morte.

Gabriela verrà però vista da Luzdivina (Noelia Marlò) mentre starà mischiando il composto con dei medicinali. La cuoca renderà così partecipe il maggiordomo Marcelo (Patxi Santamaria) della strana azione compiuta dalla piccola Salmeron. In tal senso, l’uomo penserà che sia giusto rivolgersi alla polizia per capire che cosa effettivamente stia facendo la ragazza, della quale non si sarà mai fidato fino in fondo, ma un evento funesto lo procederà…

Una Vita, trame: Aurelio è vivo e minaccia Genoveva e Gabriela!

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che, proprio in quella complicatissima giornata, Aurelio si introdurrà a casa di Genoveva e, dopo aver tramortito Luzdivina dandole un colpo alla nuca, farà sapere alla mogliettina di non essere morto nell’incendio; in particolare le racconterà che – per inscenare la sua dipartita – ha messo l’anello dei Quesada sul corpo senza vita dell’uomo che l’ha salvato prima che il gas tossico o le fiamme dell’incendio potessero condurlo alla morte.

Dopo ciò, Aurelio non esiterà a puntare una pistola contro Gabriela, facendo presente a Genoveva che intende ucciderla sotto i suoi occhi per vendicare la morte della sorella Natalia (Astrid Janer). A quel punto, ignara del vero intento della figlia (ovvero quello di sbarazzarsi il prima possibile di lei), Genoveva non esiterà a fare da scudo con il suo corpo e si prenderà in pieno petto la pallottola sparata da Aurelio contro Gabriela!

Una Vita, spoiler: Marcelo uccide Aurelio!

Occhio quindi a cosa succederà in seguito. Non contento, il Quesada vorrà egualmente uccidere Gabriela e, di fronte ad una dolorante Genoveva, darà l’impressione di stare per far partire un altro colpo. La volontà del cattivo verrà però intercettata da Marcelo, che sparerà in direzione di Aurelio ferendolo mortalmente!

Insomma, alla fine sarà proprio il maggiordomo ad uccidere Aurelio poiché, come gli dirà poco prima che possa esalare l’ultimo respiro, non poteva sopportare l’inutile carneficina che il suo signore stava per fare. Un vero e proprio gesto d’istinto di Marcelo, ma ciò basterà a salvare anche Genoveva? Possiamo infatti anticiparvi fin da ora che, dopo lo sparo ricevuto da Aurelio, le condizioni della Salmeron saranno disperate…