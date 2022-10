Una Vita anticipazioni: il segreto di Hortensia

Hortensia di Una vita, cosa non sappiamo ancora di lei?

Quando mancheranno pochissime puntate al gran finale di Una Vita, i telespettatori apprenderanno un particolare piuttosto importante di Hortensia Rubio (Amaia Lizzarralde), l’eccentrica sorella di Rosina (Sandra Marchena). Una rivelazione che darà modo di capire per quale motivo la donna non vuole impegnarsi seriamente con Pascual Sacristan (Octavi Pujades), nonostante i forti sentimenti che prova per lui…

Una Vita, news: Pascual e Hortensia, una relazione clandestina!

Come abbiamo avuto occasione di anticipare nei nostri post precedenti, Pascual capirà di essersi innamorato di Hortensia e la sorprenderà con una dichiarazione d’amore che culminerà in un appassionato bacio. Tuttavia, la Rubio cercherà inizialmente di tenere nascosta la sua liaison con il Sacristan, dicendogli che non farebbe una bella figura con la figlia Azucena (Judith Fernandez) visto che si è opposta per tanto tempo all’amore che provava per Guillermo (Julio Pena).

In un primo momento, Pascual darà così il proprio benestare per tacere sulla questione, ma poi si stancherà, soprattutto quando Rosina assisterà per caso ad un bacio con Hortensia. A quel punto, Pascual confermerà la relazione alla “cognata” e a Liberto (Jorge Pobes), facendo andare su tutte le furie Hortensia!

Una Vita, spoiler: ecco il segreto di Hortensia

Ma a cosa sarà dovuta tutta questa reticenza della donna? La risposta arriverà nel corso di un dialogo con Rosina, nel quale Hortensia ammetterà che non vuole rendere seria la sua relazione con Pascual poiché non vuole mentirgli sulle circostanze in cui è stata concepita Azucena.

Il confronto tra le due sorelle si farà così sempre più serio ed emergerà che Azucena è nata al di fuori del matrimonio poiché Hortensia rimase incinta del suo fidanzato, che poi non ha potuto sposarla poiché è morto in guerra. Una verità di cui non sarà stata informata nemmeno Azucena e di cui Hortensia non vorrà dare conto a nessuno, nemmeno a Pascual.

Una Vita, trame: Hortensia racconterà la verità?

Resta dunque da capire se, alla fine, Hortensia si farà guidare dall’amore che sente per Pascual e gli racconterà tutta la verità, rischiando di provocare un grosso dolore in Azucena, oppure se sceglierà di continuare a mentire anche alla figlia omettendole le circostanze in cui è nata per non sconvolgerla…