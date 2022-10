Una Vita anticipazioni: Servante, Fabiana e Casilda vincono alla lotteria! Cosa faranno?

Il destino può cambiare in meno di un secondo, soprattutto se c’è di mezzo un biglietto vincente della lotteria. È questo quello che accadrà a Servante (David V. Muro), Fabiana (Inma Perez Quiros) e Casilda (Marita Zafra) nelle ultimissime puntate italiane di Una Vita, dato che i tre diventeranno ricchissimi da un momento all’altro!

Una Vita, news: Servante, Fabiana e Casilda comprano un biglietto della lotteria

La storia prenderà il via quando Servante vorrà ad ogni costo acquistare un biglietto della lotteria, con un codice numerico ben specifico, dopo che l’avrà sognato. Seppur scettica, Fabiana deciderà di assecondare la richiesta del marito ma coinvolgerà anche Casilda, promettendole che divideranno ovviamente la cifra in caso di vittoria.

Ovviamente, né Casilda e né tanto meno Fabiana crederanno minimamente di poter vincere, ma il destino riserverà loro una bellissima sorpresa, visto che il biglietto che compreranno sarà davvero quello vincente!

Una Vita, spoiler: quale futuro per i nuovi ricchi di Acacias?

Neanche a dirlo, la novità manderà letteralmente in visibilio i tre nuovi ricchi, i quali penseranno subito in che modo poter migliorare la loro vita ora che non dovranno più preoccuparsi di racimolare denaro con gli sforzi del loro lavoro.

Da un lato Casilda ventilerà l’ipotesi di lasciare Acacias, anche se le dispiacerà parecchio abbandonare Rosina (Sandra Marchena) e Liberto (Jorge Pobes) dopo anni di onorato servizio, dall’altro Servante e Fabiana vaglieranno la possibilità di modernizzare la loro pensione per renderla più appetibile agli occhi dei clienti.

Una Vita, trame: Casilda sceglierà con il cuore che cosa fare?

Insomma, anche per i tre il destino sembrerà dei più rosei, con Casilda che però non saprà davvero come comportarsi nei confronti di Rosina e Liberto. Quale sarà la sua scelta finale? Si farà dominare dai soldi che ha vinto o alla fine sceglierà un giusto compromesso per restare al fianco dei suoi ex signori? Una domanda che troverà risposta soltanto nell’ultimo episodio della telenovela iberica…