Anticipazioni Uomini e donne: Alessandro tra Roberta e Ida

News Uomini e donne su Alessandro Vicinanza

Prossimamente a Uomini e Donne l’affezionato pubblico di Canale 5 assisterà a una nuova e aspra discussione tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, i quali avevano da poco cominciato a frequentarsi fuori dagli studi Titanus di Roma.

La donna però nei giorni successivi apparirà alquanto titubante riguardo alle reali intenzioni del cavaliere campano, che darà l’impressione di essere ancora interessato a Ida Platano. I dubbi di Roberta non si riveleranno errati: Alessandro dichiarerà senza mezzi termini di provare ancora un forte sentimento per la dama bresciana, cosa che, neanche a dirlo, manderà su tutte le furie la Di Padua!

Trono over Uomini e donne: Alessandro invita Ida ma…

Per dimostrare la bontà dei propri sentimenti, Alessandro inviterà Ida a trascorrere una serata con lui e vedrà la proposta accettata. Nei giorni seguenti, l’uomo rivelerà di aver trascorso una bellissima serata mentre Ida, al contrario, ammetterà di non provare più nulla per il Vicinanza.

Queste dichiarazioni faranno arrabbiare nuovamente Roberta, che accuserà Alessandro di voler soltanto prendere in giro le donne e di non avere intenzioni serie con nessuna. Non mancherà la risposta del corteggiatore, che replicherà piccato alla dama laziale. Per scoprire ulteriori dettagli non resta che attendere la messa in onda delle prossime puntate di Uomini e Donne, in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45.