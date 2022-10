Uomini e donne anticipazioni: Alessio e Lavinia, lui si elimina ma poi…

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne gli affezionati telespettatori del dating show condotto da Maria De Filippi hanno assistito all’inaspettato ritorno a centro studio di Alessio Campoli, già corteggiatore (durante la stagione 2018-2019) della tronista Angela Nasti. Come il pubblico ben ricorderà, il pretendente – alla fine di un percorso stremante – riuscì a vincere la concorrenza degli altri colleghi del parterre, venendo scelto a fine trasmissione dalla Nasti, la quale decise di cominciare una storia con il giovane romano.

La storia tra Alessio e la tronista napoletana non si rivelò però molto fortunata e i due decisero di separarsi dopo neanche due settimane. Adesso il Campoli è tornato in quello stesso studio dopo che Lavinia Mauro ha fatto esplicita richiesta alla redazione di poterlo corteggiare, avendo avuto sempre un debole per il bel pretendente classe 1995.

Uomini e donne spoiler: Alessio lascia ma poi tornerà in studio

Nelle puntate future della fortunata trasmissione di Canale 5, Alessio deciderà però clamorosamente di auto-eliminarsi, non essendo riuscito a trovare un’intesa caratteriale con Lavinia. Un fulmine a ciel sereno che turberà non poco la tronista, che già nell’ultima esterna con il Campoli aveva discusso non poco per delle inezie.

Data la fermezza del pretendente, che si dirà sicuro della decisione di abbandonare la trasmissione, il pubblico e gli opinionisti prenderanno senza se e senza ma le parti della tronista, accusando contemporaneamente Alessio di mentire riguardo alle motivazioni dell’addio, visto che a detta di molti il corteggiatore non sarebbe attratto fisicamente dalla Mauro.

Quel che è certo è che Lavinia non si arrenderà facilmente e continuerà a lottare per conquistare Alessio, il quale negli appuntamenti seguenti sorprenderà nuovamente il parterre decidendo di fare ritorno in studio…