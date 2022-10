Uomini e donne anticipazioni: Armando attento osservatore

Non ama le mezze misure Armando Incarnato, che da qualche mese a Uomini e Donne ha dimostrato di essere tra i più acuti, e in certe occasioni cinici, analisti delle dinamiche della trasmissione condotta da Maria De Filippi. Il cavaliere partenopeo è infatti un attento osservatore, una qualità che gli ha permesso di diventare con il tempo una specie di opinionista “in pectore” in grado di mettere alla prova con le sue sagaci domande la stabilità delle coppie formatesi all’interno del talk show dei sentimenti di Canale 5.

Ultimamente, come conseguenza all’accensione dei riflettori sul quadrangolo amoroso composto da Riccardo, Ida, Alessandro e Roberta, l’Incarnato non ha fatto mancare i suoi interventi, il più delle volte piccati e polemici verso i nostri protagonisti.

Come vedremo nelle prossime puntate, Armando si concentrerà in particolare su Alessandro Vicinanza, tornato a frequentare con costanza Ida Platano dopo che, solamente pochi fa, aveva deciso di interrompere la frequentazione con la dama siculo-bresciana. Un comportamento che Armando non ha mai mancato di ritenere anomalo, provando altresì a mettere in guardia Ida sulle reali intenzioni del cavaliere originario di Salerno.

Si tratta comunque di tentativi caduti nel vuoto, visto l’interesse della donna nei confronti di Alessandro, al quale lo stesso Armando rimprovererà in un secondo momento di essere poco attivo nella conoscenza e di non avere reazioni, segnale di un coinvolgimento davvero flebile verso Ida. Troveranno fondamento le teorie di Armando? Per scoprirlo, appuntamento dal lunedì al venerdì su sulla rete ammiraglia Mediaset a partire dalle 14.45.