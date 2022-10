Uomini e donne anticipazioni: Federica elimina un suo corteggiatore, ecco chi

A Uomini e Donne è da qualche settimana entrato nel vivo il percorso dei tronisti del trono classico, che ormai sono pronti ad approfondire la conoscenza con i propri numerosi pretendenti. In particolare, come vedremo nelle prossime puntate del talk show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi, Lavinia Mauro trascorrerà un’intera giornata in compagnia di Alessio, con il quale dichiarerà di essersi trovata molto bene.

I due festeggeranno insieme il compleanno e appariranno sempre più vicini, scatenando la gelosia degli altri corteggiatori del parterre presenti in studio.

Trono Classico Uomini e donne: news su Federica Aversano

Aggiornamenti anche per quanto riguarda il trono di Federica. Nelle ultime puntate la donna si era vista corteggiare da Giuseppe, un cavaliere del trono over che aveva deciso di passare nel parterre classico per cercare di rubare il cuore della Aversano. La tronista sarà però indifferente al fascino di Giuseppe e deciderà dunque di eliminarlo, costringendolo ad abbandonare definitivamente il programma.

Un colpo di scena che per il pubblico e per gli opinionisti non sarà tanto inaspettato, dato che la donna aveva già dichiarato in precedenza di non avere intenzione di approfondire la conoscenza con il corteggiatore. Per scoprire ulteriori dettagli non resta che attendere la messa in onda delle prossime puntate di Uomini e Donne, che vi aspetta dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14.45.