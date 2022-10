Uomini e donne anticipazioni: Federico e Federica, le ultime notizie

Uomini e donne, trono classico: news su Federica Aversano

Questo pomeriggio su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, il fortunato talk show dei sentimenti di Mediaset condotto da Maria De Filippi. Come vedremo, nelle puntate future protagonista assoluta al centro dello studio sarà Federica Aversano, la quale, dopo il battibecco degli scorsi giorni con Riccardo Guarnieri (che spingeva per strappare alla tronista un appuntamento romantico), deciderà di voltare pagina e uscire in esterna con alcuni corteggiatori del parterre verso i quali, a suo dire, prova una forte attrazione.

Andranno bene questi incontri? Oppure la ragazza è ancora lontana dal trovare la sua anima gemella? Quel che è certo è che la donna non sembrerà particolarmente entusiasta delle conoscenze fatte, segnale inequivocabile che il suo percorso all’interno del programma è tuttora lontano dal giungere a compimento.

Uomini e donne, trono classico: news su Federico Dainese

Passiamo a parlarvi di un altro tronista: Federico Dainese, vecchia conoscenza del programma come la Aversano. Il venticinquenne originario della Liguria, infatti, intreccerà una intensa frequentazione con la corteggiatrice Carola, sulla quale aveva da tempo messo gli occhi dopo averla notata nel parterre femminile.

Si tratterà del primo deciso passo del tronista nei confronti delle proprie numerose pretendenti, che nel corso dei prossimi mesi si contenderanno l’amore del bel genovese. Chi riuscirà ad avere la meglio? Per scoprirlo non resta che seguire dal lunedì al venerdì le nuove puntate di Uomini e Donne.