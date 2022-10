Uomini e donne anticipazioni: Gemma, come andrà col nuovo giovane corteggiatore?

Dopo aver concluso anzitempo la frequentazione con Santino e aver messo un punto con quella con Roberto, nelle prossime puntate di Uomini e Donne, il dating show dei record condotto da Maria De Filippi, Gemma Galgani intreccerà una conoscenza con un nuovo misterioso corteggiatore che intrigherà non poco gli opinionisti e soprattutto il pubblico presente in studio.

La donna infatti, molto desiderata in questa prima frazione di stagione, diventerà ancora una volta oggetto delle attenzioni di Franco, un affascinante cavaliere che si dirà pronto a tutto pur di conquistare il cuore – e in particolare la fiducia – della Galgani.

Uomini e donne spoiler: Gemma e Franco, lui è molto giovane…

Ciò che più di ogni altra cosa salterà agli occhi sarà l’ampia differenza anagrafica che intercorre tra Franco e Gemma. La Galgani, difatti, cercherà di andare con i piedi di piombo dato la giovane età del nuovo spasimante che, benché accolto freddamente dalla corteggiatrice piemontese, deciderà comunque di provare a giocarsi le proprie carte in studio.

Gemma, in ogni caso, manifesterà il suo disappunto nei confronti del pretendente e della sua caparbietà, lasciando intendere di non essere interessata più di tanto a portare avanti la conoscenza. Come finirà?