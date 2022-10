Uomini e donne anticipazioni: Gemma e Roberto, problemi in vista?

Uomini e donne, trono over: news su Gemma Galgani

È decisamente un momento fortunato per Gemma, che a Uomini e Donne ha ritrovato finalmente quello spazio che l’anno scorso non aveva a causa dell’anomala mancanza di corteggiatori, in particolare nei mesi finali della passata edizione. La musica sembra però essere decisamente cambiata, come dimostra il positivo trend che da settembre vede protagonista la Galgani, sempre più oggetto del desiderio dei cavalieri dell’affollato parterre over.

Come abbiamo già scritto, dopo la chiusura della relazione con Santino, accusato di usare Gemma per pubblicizzare la sua attività, la dama torinese inizierà a intraprendere una conoscenza con Roberto, dal quale si sentirà molto attratta (come lei confermerà in più di un’occasione).

Le anticipazioni che attualmente circolano indicano tuttavia che l’uomo, benché effettivamente interessato a proseguire la frequentazione con la Galgani, chiarirà senza mezzi termini di voler continuare a uscire anche con altre donne, una condizione che a Gemma non andrà di certo a genio e che metterà in dubbio il proseguimento della storia. Come andrà a finire?

Per scoprirlo occhio alle prossime puntate di Uomini e Donne, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14.45.