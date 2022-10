Uomini e donne anticipazioni: Gemma e Roberto, la situazione

Spoiler Uomini e donne over: Gemma realmente interessata a Roberto

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne Gemma tornerà finalmente a centro studio per aggiornare il pubblico e gli opinionisti riguardo alla sua frequentazione. Il nuovo corteggiatore della dama piemontese è Roberto, un uomo molto avvenente che ha immediatamente stregato la Galgani, da tempo alla ricerca di un nuovo pretendente dopo le burrascose storie che l’hanno vista protagonista negli ultimi mesi.

Benché Tina Cipollari poco crederà alle parole di Gemma, tra quest’ultima e Roberto sembrerà esserci del reale sentimento e, in particolare, lei dichiarerà di essere davvero interessata al corteggiatore. Sarà davvero così?

Uomini e donne, trono over: Ida e Claudio, la situazione

Spazio anche a Ida Platano, la quale, dopo aver chiuso nuovamente con Alessandro Vicinanza e aver messo un punto con il suo ex Riccardo Guarnieri, deciderà di rimettersi in gioco accettando il corteggiamento di Claudio, un nuovo cavaliere presente nel parterre del trono over che rimarrà affascinato dalla bellezza e dal carattere della dama bresciana.

Nonostante non mancheranno i problemi nella nuova coppia, Ida e Claudio dichiareranno con entusiasmo di voler proseguire nella conoscenza, lasciando intendere che esiste una buona possibilità che scoppi la passione. Per scoprire ulteriori dettagli non resta che aspettare la messa in onda delle prossime puntate di Uomini e Donne, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5.