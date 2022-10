Uomini e donne anticipazioni: Ida e Alessandro, le novità

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, continuerà a tenere banco a centro studio l’intrigato quadrato amoroso formato da Alessandro Vicinanza, Roberta Di Padua, Riccardo Guarnieri e Ida Platano.

Come vedremo, Ida e Alessandro hanno da poco ripreso a frequentarsi con assiduità dopo che la dama bresciana ha deciso di mettere in pausa la frequentazione con Claudio. Benché Alessandro dichiarerà in più di un’occasione di essere pronto a lasciare lo studio con Ida, le liti tra i due faticheranno a placarsi, cosa che tra l’altro sarà notata anche da pubblico e opinionisti, i quali commenteranno con ironia la situazione dei due “innamorati”.

Uomini e donne: Roberta dice la sua su Ida e Alessandro

Tra Ida e Alessandro si manifesteranno dunque le stesse problematiche che già si erano palesate tra la Platano e Riccardo Guarnieri, il quale proprio in queste settimane è apparso abbastanza defilato nelle vicende susseguitesi a centro studio.

Al contrario, Roberta Di Padua non mancherà di dire la sua riguardo ai problemi di Ida e Alessandro, ammettendo di non avere affatto fiducia nel prosieguo del loro rapporto dato che, a suo parere, il Vicinanza non prova alcun sentimento nei confronti di Ida. Sarà vero? Per scoprirlo, appuntamento dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45 su Canale 5.